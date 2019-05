Grimmen

Die „Iljuschin IL-14“ ist fertig. Gründlich durchgecheckt steht sie im Eingangsbereich des Grimmener Technikparks und wartet auf den Start. In die Lüfte wird sie sich nie mehr erheben, aber ein imposantes Denkmal ist sie definitiv und ein weiteres Highlight im Technikpark der Trebelstadt. „Unsere Maschine ist eine von 80 in Dresden produzierten Maschinen für 28 Passagiere. Wir haben Sie im Interflug-Design auf einen Sockel gestellt und sie ist für die Besucher begehbar“, beschreibt Harald Bremer.

Der Chef des Grimmener Technikparks erwartet am Herrentag erneut Tausende Besucher. „In diesem Jahr starten wir bereits am Vorabend des Herrentags mit Läufen im Trecker-Treck“, erklärt der in Zarrendorf lebende Technik-Freak. Ab 17 Uhr werden dann historische und moderne Traktoren einen Bremswagen ziehen. Ziel ist es, diesen 100 Meter weit zu ziehen. „Der Mittwoch soll ein kleines Warm-up sein. Der Hauptwettkampftag wird der Donnerstag werden“, erklärt Harald Bremer. Dann werden bis zu 60 Traktoren im Technikpark erwartet.

Nur eines, von vielen Highlights der großen Sause am Herrentag. Ein weiteres ist mit Sicherheit der immer größer werdende Flugpark. Neben der bereits angesprochenen Iljuschin, zählt zur Sammlung inzwischen auch eine MIG 21, eine Antonow AN2, eine tschechische Let-Z37 Cmelak und der Hubschrauber MIL Mi 2. „Für Liebhaber von Flugtechnik sind diese wahre Schätze“, meint Harald Bremer.

Zur Galerie Am Herrentag geht es im Grimmener Technikpark wieder zur Sache. In den vergangenen Jahren zählten die Veranstalter Tausende Besucher. Die OSTSEE-ZEITUNG zeigt die spektakulärsten Bilder der vergangenen Jahre.

Und die Vatertags-Show soll wie gewohnt etwas für die gesamte Familie werden. „Wir haben in diesem Jahr insbesondere auch für die Kinder noch mehr vorbereitet“, sagt Bremer. So wird beispielsweise eine gigantische Hüpfburg aufgebaut. Eine große „Fressmeile“, Karussells und Händler laden zudem zum Verweilen ein.

Auf dem gesamten Gelände besteht zudem die Möglichkeit, die ausgestellte Technik hautnah zu erleben. „Man kann mit dem Panzer eine Runde drehen, zusehen wie unsere gepanzerte Technik sich beim Tauziehen oder dem beliebten Car-Crashing schlägt und einen Einblick in die landwirtschaftliche Technik zu Opas-Zeiten bekommen“, zählt der Chef des Grimmener Technikparks auf. So werden auf dem Gelände Kartoffeln gepflanzt, der Steinbrecher und ein historischer Dreschkasten kommen zum Einsatz und in der Schmiede wird das alte Fertigungs-Handwerk vorgeführt.

Zwischen den einzelnen Veranstaltungspunkten können die Besucher gemütlich mit der Feldbahn das Gelände erkunden. Erstmals wird es auf dem Gelände zudem einen Oldtimer-Parcours geben, dabei werden ausgewählte Fahrzeuge sich dem Publikum präsentieren und hierbei von einem Moderator vorgestellt. „Anschließend werden wir die Gefährte in den Kategorien „Moped/Mokick“, „Motorrad“, „Personenkraftwagen“, „ Lastkraftwagen“ und „Traktoren“ prämieren“, erklärt Harald Bremer und sagt: „Ich würde mich freuen, wenn auch in diesem Jahr viele Besucher mit ihren historischen Fahrzeugen zu uns in den Technikpark kommen. Der Eintritt für sie und einen Mitfahrer ist wie gewohnt frei.“

Und schon ein weiteres Projekt befindet sich derzeit in der Planung. „Wir haben eine Gleisanbindung geschaffen und sind aktuell mit der Gestaltung eines Bahnsteigs beschäftigt. Künftig wollen wir bei uns im Technikpark auch historische Lokomotiven zeigen“, erzählt Bremer.

Alles auf einen Blick Am Herrentag steigt im Grimmener Technikpark ab neun Uhr die größte Technikschau des Landes. Bereits am Vorabend gibt es ab 17 Uhr die ersten Läufe im Trecker-Treck. Der Eintritt am Donnerstag kostet 7,50 Euro. Alle Besucher, die mit einem historischen Fahrzeug kommen, haben freien Eintritt. Dies gilt zudem für eine Begleitperson.

Raik Mielke