Grimmen: Dies müssen Sie ab Montag beim Friseur beachten 

Grimmen

Vielen ist bei der Nachricht, dass die Friseursalons wieder öffnen, mit Sicherheit ein Stein vom Herzen gefallen. Welche Vorbereitungen mussten die Friseure treffen? Was müssen Kunden ab Montag unbedingt beachten? Und wie komme ich nun an einen Termin? Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit den Salons „ Haarwerkstatt“ und „Struwelpeter“ über die Wiedereröffnung und völlig neue Abläufe bei den Hairstylisten.

Kostenintensive Vorbereitungen

Zehn Liter Händedesinfektionsmittel und fünf Liter Flächendesinfektion kosteten Michaela Pischke, Chefin des Salons „Struwelpeter“, 160 Euro. Zudem bekommt jeder Kunde vor dem Haarschnitt einen Einwegumhang und Handschuhe. „Jeder Mitarbeiter trägt einen medizinischen Mundschutz“, ergänzt Sandra Niehoff aus dem Salon „ Haarwerkstatt“.

Anzeige

In dem kleinen Salon bei Michaela Pischke kann immer nur ein Kunde bedient werden. Nach dem Haarschnitt gibt es eine 30-minütige Pause, weil der Salon und alle Gerätschaften desinfiziert werden müssen.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Aufgrund der größeren Quadratmeterzahl können im Salon „ Haarwerkstatt“ drei Kunden gleichzeitig bedient werden. „Alles, was für die Haarpflege benötigt wird, ist aktuell gut lieferbar. Schwierig und sehr kostenintensiv ist das Beschaffen der Schutz- und Desinfektionsmittel“, betont Michaela Pischke.

Ohne Termin kein Haarschnitt

Klar ist: In den nächsten Wochen wird es keinen Haarschnitt ohne vorherigen Termin geben. In der Regel nehmen alle Salons diese auf telefonischem Wege entgegen. „Wir haben uns dafür entschieden, zwei Telefonzeiten pro Tag einzurichten, damit wir dann auch erreichbar sind und in der anderen Zeit die Kunden ohne Störung bedienen können“, erklärt Sandra Niehoff. Diese telefonischen Terminabsprachen finden im Salon „ Haarwerkstatt“ von 8 bis 9 Uhr und von 13 bis 14 Uhr statt.

Im Salon „Struwelpeter“ von Michaela Pischke läuft es ähnlich. „Termine werden telefonisch abgesprochen. Leute können gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Ich melde mich dann zurück“, erklärt sie.

Wichtig hierbei ist das strikte Einhalten der Termine. „Ich kann nur einen Kunden in meinen Salon lassen. Verspätet sich einer, kommt der getaktete Rhythmus sofort durcheinander“, erklärt Michaela Pischke.

Maskenpflicht auch bei Friseuren

Kunden müssen einen Mundschutz tragen, während sie das Geschäft betreten. Dieser wird von den Salons nicht gestellt. Anschließend müssen sie sich selbstständig im Geschäft die Hände waschen und desinfizieren.

„Bei mir muss geklingelt werden, dann werden die Kunden desinfiziert und ich hole sie einzeln ins Geschäft“, erklärt Michaela Pischke.

Auch bei Kindern: Keine Begleitperson erlaubt

Grundsätzlich sind ab Montag Begleitpersonen nicht gestattet. „Dies gilt auch für Kinder und ältere Menschen“, betont Sandra Niehoff und erklärt: „Wenn ein Kind nicht allein auf dem Stuhl mit Maske sitzen bleibt, kann es leider nicht bedient werden. Die Eltern müssen ausnahmslos vor dem Geschäft warten.“

Haarwäsche ist Pflicht

Tabu sind mit der Wiedereröffnung zudem Trockenschnitte. „Jedem Kunden müssen die Haare gewaschen werden. Auch, wenn dieser dies zuvor in den heimischen vier Wänden getan hat“, erklärt Michaela Pischke.

Zudem gibt es keine Gesicht-zu-Gesicht-Arbeiten, was bedeutet, dass Bart, Wimpern oder Augenbrauen nicht gemacht werden. Kopfhaarschnitte sämtlicher Art werden aber angeboten. Dies gilt in den beiden befragten Salons auch für Haarfärbungen.

Bilder weisen am Eingang des Grimmener Friseur-Salons „Haarwerkstatt“ auf die zu beachtenden Regeln hin. Quelle: Raik Mielke

Freie Zeit für Online-Weiterbildungen genutzt

Zwar waren die Salons in den vergangenen Wochen geschlossen. Trotzdem wurde die Zeit intensiv genutzt, wie Sandra Niehoff erklärt: „Unsere Friseurinnen haben an Online-Weiterbildungen teilgenommen, so dass wir trotz der Corona-Krise auf dem aktuellen Stand sind.“

Weder Getränke noch Zeitschriften erlaubt

Da der Mundschutz während des gesamten Aufenthalts im Salon getragen werden muss, ist es beinahe selbsterklärend, dass während des Schnittes vorerst keine Getränke angeboten werden. Zudem dürfen in den Läden keine Zeitschriften ausliegen.

Mehraufwand bedeutet Preiserhöhung für die Kunden

Der gestiegene Mehraufwand und die Tatsache, dass es lediglich Nassschnitte gibt, hat auch eine Preiserhöhung zur Folge. Diesbezüglich bitten beide Salons um Verständnis. „Anders ist es einfach nicht möglich“, sagt Michaela Pischke.

Lesen Sie auch:

Von Raik Mielke