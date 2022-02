Grimmen: Diese Aufgaben will die neue Geschäftsführerin angehen

Grimmen

Nach acht Jahren ist Schluss für Christian Ehlers als Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordvorpommern. Die Neue heißt Beke Reuter, lebt auf Rügen und stammt aus Schleswig-Holstein.

Christian Ehlers wechselt auf die Position des Geschäftsführers beim Anklamer Zuckerrübenanbauverband. Er war bisher – wie jetzt auch seine Nachfolgerin – unter anderem für neun Mitarbeiter in der Geschäftsstelle in der Grimmener Langen Straße verantwortlich.

Beke Reuter ist als Quereinsteigerin zur Landwirtschaft gekommen, lernte den Beruf dann aber drei Jahre lang von der Pike auf. „Anschließend habe ich mein Fachabitur nachgeholt und schließlich in Neubrandenburg Agrarwirtschaft studiert“, erzählt die 30-jährige. Zuletzt war sie zwei Jahre lang als Verkaufsberaterin für Landmaschinen im Landkreis tätig. „Auch dabei habe ich bereits einige hiesige Landwirte kennengelernt“, sagt sie. Das sei gut für ihre jetzige Arbeit.

„Ich habe in meiner Einarbeitungswoche gemerkt, dass wir hier ein leistungsstarkes Team vor Ort haben, mit dem wir vielseitige Dienstleistungen anbieten können“, erzählt sie von den ersten Erfahrungen. Dazu gehöre beispielsweise, dass die Buchführung für landwirtschaftliche Betriebe übernommen werden könne. Das sei ein Alleinstellungsmerkmal der Grimmener Geschäftsstelle, mit dem der hiesige Verband auch Geld verdiene, sagt sie. Darüber hinaus laufe bei den Kollegen in Grimmen beispielsweise für 120 Landwirte die Agrarantragstellung zusammen, die jeweils im Frühjahr die Mitarbeiter enorm beanspruche.

Tag des offenen Hofes im Juni geplant

Großes Augenmerk will die neue Chefin der Öffentlichkeitsarbeit widmen. „Da wollen wir angreifen – auch auf neuen Kanälen, wie beispielsweise Social Media. Denn auch bei Landwirten und Verbrauchern gebe es wie im Bauernverband einen Generationswechsel und somit neue Möglichkeiten.

Ein Termin, um mit den Verbrauchern richtig in Kontakt zu kommen, ihnen die moderne Landwirtschaft nahezubringen, aber auch, um mit ihnen und den Landwirten über ihre Sorgen, Ängste und Probleme zu sprechen, soll der 12. Juni 2022 sein. Dann will der Verband gemeinsam mit Landwirten zum „Tag des offenen Hofes“ einladen – in ein oder zwei Betriebe in Nordvorpommern. „Betriebe, die sich daran beteiligen möchten oder weitere Ideen haben, können sich gern bei uns melden“, ruft sie ihre Berufskollegen auf.

Christian Ehlers, scheidender Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordvorpommern: „Die Menschen haben sich von der Landwirtschaft entfernt.“ Quelle: Martina Rathke

Menschen haben sich von Landwirtschaft entfernt

„In den vergangenen acht Jahren hat mich die immer stärker werdende Polarisierung in den öffentlichen Diskussionen um die Landwirtschaft sehr beschäftigt“, resümiert Christian Ehlers. Das sei immer dramatischer geworden. Deshalb sei genau dieser Ansatz seiner Nachfolgerin richtig, ist er überzeugt. Die Menschen hätten sich von der Landwirtschaft entfernt und viele Politiker würden oft nur ihr grünes Gewissen bei den Landwirten abladen, bedauert Ehlers.

Dabei würden sich Landwirte heutzutage viel stärker auf Natur- und Umweltschutzthemen einlassen als noch vor einigen Jahren. „Ich kenne keine Branche, in der die Selbstreflektion so groß ist wie in der Agrarwirtschaft“, sagt der scheidende Geschäftsführer. Aber leider werde dieser Wandel nicht honoriert, bedauert auch Beke Reuter.

Große Fußstapfen

Der neuen Geschäftsführerin ist es wichtig, schnell in direkten Kontakt zu den Landwirten zu kommen. „Deshalb werde ich versuchen, in den ersten Tagen so viele Mitglieder wie möglich zu besuchen.“ Sie wolle ins Gespräch kommen und erfahren, was die Bauern beschäftige. „Mir sind viele dieser Themen aus dem Vertrieb bekannt, aber im Bauernverband gibt es sicherlich noch einmal eine ganz andere Sichtweise“, sagt sie.

In ihrer ersten „ehrenamtlichen“ Woche beim Bauernverband vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn habe seine Nachfolgerin bereits wichtige Ansprechpartner kennengelernt – beispielsweise beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu). In dieser Woche sei ihr bewusst geworden, „dass ich beim Bauernverband in Grimmen in große Fußstapfen trete. Ich werde auf vieles aufbauen, einiges natürlich auch etwas anders machen. Grundsätzlich fühle ich mich gut eingearbeitet“, so Beke Reuter.

Von Almut Jaekel