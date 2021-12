Poggendorf/ Grimmen

Ob Ente, Gans oder Wild – das Weihnachtsessen macht einen erheblichen Teil des gesamten Festes aus. Neben Geschenke kaufen, Naschteller füllen und Plätzchen backen muss vor allem der Festtagsschmaus besorgt werden. Doch für diejenigen, die in diesem Jahr pausieren möchte und sich Kochen und Abwasch sparen wollen, bieten Restaurants und Gaststätten in und um Grimmen genussvolle Angebote an. Dann kann die Zeit für das gemütliche Beisammensein im Lieblingslokal oder auch zu Hause genutzt werden.

Für ein traditionelles Weihnachtsmenü geht’s „Zum alten Krug“

Auf die geliebte Festtagsente muss in der Gaststätte „Zum alten Krug“ in Poggendorf nicht verzichtet werden. „Es gibt natürlich Ente, aber auch Wild. Die genaue Karte steht noch nicht, aber das übliche Weihnachtsmenü ist gesetzt“, verrät Anja Küpke, stellvertretend für ihre Chefin. Am 25. und 26. Dezember können Gäste von 11 bis 14 Uhr noch außerhalb der heimischen vier Wände das Weihnachtsmenü verspeisen. Anmeldungen sind noch möglich unter Berücksichtigung der unter 2G plus-Regel. Auch Außer-Haus gibt es den Schmaus für Selbstabholer. „Wir sind froh, öffnen zu dürfen und freuen uns auf unsere Gäste“, so Küpke weiter.

Auch im Landgasthof „Frettwurst“ im Golfpark Strelasund in Kaschow wird weihnachtlich gekocht. „Wir bieten in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsbuffett mit diversen Adventsköstlichkeiten und Kindergerichten an. Verschiedene Beilagen und Desserts dürfen natürlich nicht fehlen“, weiß Ulrike Baer, Marketingveranwortliche. An beiden Feiertagen öffnet das Buffett über die Mittagszeit von 11 bis 14 Uhr. Zur Planungssicherheit wurden im Vorfeld bereits Karten für die Weihnachtsesser verkauft, aber Anmeldungen sind noch möglich. Schnelltests können an der Rezeption gegen Aufpreis durchgeführt werden, um die 2G plus-Regel zu gewährleisten.

Grimmens Grieche bleibt kulinarischem Kurs zu Weihnachten treu

Die Grimmener Gastronomen bieten Abwechslung zum großen Fest. Die griechische Taverne „Kreta“ bleibt stilecht auf bekanntem kulinarischen Kurs. „Alle Speisen unserer Speisekarte werden zu den Feiertagen angeboten. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge Fleisch und die Lieblingsgerichte wie immer“, erzählt Eigentümer Vasileios Koultoukis – den meisten Gästen nur als „Billy“ bekannt. Catering-Vorbestellungen für Gruppen ab zehn Personen werden noch angenommen und der Außer-Haus-Verkauf ist ebenfalls über die Feiertage möglich. Für den Mittagstisch sowie ab 17 Uhr können die Gäste unter Beachtung der 2G plus-Regel auch am Abend gemütlich Essen gehen. „Wir wünschen allen Grimmenern und Gästen ein frohes Fest und viel Gesundheit und sind gespannt auf die nächste Zeit“, sagt Billy.

Auch ohne Ente steht das traditionelle Dessert fest

Beate Ambrosi, Eigentümerin der „Schnitzelstube“ antwortet auf die Frage, ob es in diesem Jahr ein besonderes Weihnachtsschnitzel gibt, lachend: „Nein, aber wir bieten unsere bekannte Speisekarte an. Dann kann jeder fündig werden, bis auf die Ente.“ Die Pläne waren im Vorfeld anders, aber aufgrund der wechselnden Bestimmungen und Hygieneauflagen und Tischstornierungen seien die Kalkulationen und Vorbereitungen im Vorfeld verhindert. „Aber der Nachtisch steht natürlich. Wie jedes Jahr seit 20 Jahren mache ich Schokopudding mit Vanillesoße. Den gibt es immer zu besonderen Feiertagen“, betont Ambrosi und sagt weiter: „Der ist unter den Stammgästen bereits bekannt und gehört einfach dazu. Diese Tradition werden wir aufrecht erhalten.“ Reservierungen werden noch angenommen und auch Außer-Haus können Gäste noch bestellen.

Von Christin Assmann