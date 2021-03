Grimmen

Noch blitzen erst an einigen Geschäften in der Grimmener Innenstadt die QR-Codes mit der Inschrift „Luca“ auf. Das soll sich schon in der nächsten Woche ändern. Die Händler, die sich für das Anmeldeverfahren mit der App entschieden haben, vertrauen auf die einfache und sichere Anwendung. Die Luca-App wird für die Kontaktverfolgung eingesetzt und soll der Zettelwirtschaft und den offenen Besucherlisten ein Ende bereiten.

„Ich fühle mich auf der richtigen Seite mit der Luca-App, deshalb haben wir sie aufgenommen“, sagt Dirk Wolter (54), Inhaber von Wolter Computersysteme (WCS). „Es wurde sogar vor einer Woche von einem Kunden nachgefragt, warum wir die App nicht haben. Mittlerweile melden sich täglich im Schnitt sechs Kunden an“, so Wolter weiter.

Daten werden nur vom Gesundheitsamt gesehen

Damit die Anmeldung funktioniert, muss der Kunde die App installieren. „Dann scannen Sie mit ihrem Handy den QR-Code ab und sind im Geschäft eingeloggt. Wenn Sie den Laden wieder verlassen, loggt sich das System automatisch aus. Der Händler sieht nur eine Zahlenreihe, die keine persönlichen Rückschlüsse auf den Kunden ermöglicht“, erklärt der IT-Fachmann. Die persönlichen Daten sollen nur vom Gesundheitsamt eingesehen werden können und nach vier Wochen gelöscht werden.

Im Aetka-Shop soll ab nächster Woche auch der OR-Code aushängen. Geschäftsführerin Nicole Zühlsdorff hat sich bereits registriert, um sich privat das Ausfüllen beim Einkaufen ersparen zu können. „Mir wurde gesagt, dass die App in Stralsund viel genutzt wird und da habe ich sie mir auch runtergeladen. Im Prinzip muss man ja nur die Daten eintragen und fertig“, erzählt Zühlsdorff. Bisher habe es noch keine Nachfragen um Unterstützung mit der App im Shop gegeben, aber für die Zukunft wäre die Geschäftsführerin gern dabei behilflich. „Die einzige Hürde wäre vielleicht der Download, dabei können wir die Kunden unterstützen. Die Variante ist für die Kontaktverfolgung einfacher, aber wir wollen auch keine Kunden damit bedrängen“, so Zühlsdorff weiter.

Kati Eberhardt, Inhaberin der Instyle-Boutique, arbeitet bereits mit der App in ihrem Laden in Zingst. „Die Kunden nehmen das gut an und es ist die einfachste Möglichkeit. Einmal die Daten eingeben und dann schnell scannen“, erklärt Eberhardt. Auch die Filiale in Grimmen soll ab Montag mitmachen. „Wir wollen alles möglich machen, um auch weiterhin öffnen zu dürfen. Wer möchte, kann sich aber auch ins Büchlein eintragen. Die App ist ja kein Muss“, so Eberhardt weiter. Die Inhaberin hat schon von Grimmenern gehört, dass sich die App verbreitet.

Luca spricht nicht jeden an

Die anderen Boutiquen am Markt halten sich noch zurück vom schnellen Scannen und bleiben bei der schriftlichen Registrierung. Im Buchladen Steffen sei die Entscheidung noch nicht gefallen. „An sich ist es eine schöne Sache, aber wir können noch nicht zu hundert Prozent zusagen“, erklärt Cornelia Steffen. Ob und wann und wie sei noch unklar.

Für Frank Borstel überwiegen die Vorteile der App. „Ich selbst fand es komisch, meine persönlichen Daten wie Adresse und Telefonnummer in diese Listen einzutragen. Wo alle einen Blick drauf werfen können. Deshalb habe ich mich für die App entschieden“, berichtet der Inhaber des Brillenhauses. „Es ist der elegantere, anonymere Weg und sicherer für die Privatsphäre der Kunden.“ Wer sich nicht dazu entschließt, kann auch weiterhin die Datenzettel ausfüllen. Der Inhaber hätte in seinen Brillenhäuser auch früher mit der App gestartet, jedoch wollte er den QR-Code ansehnlich präsentieren und ließ sich dafür einen Aufsteller kreieren. „Sonst hätte ich schon früher damit angefangen, aber ich wollte, dass es schön aussieht. Man möchte ja immer das Beste und Modernste bieten“, sagt Frank Borstel.

Von ca