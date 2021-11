Grimmen

15 Männer und Frauen mehr als bisher geben ab diesem Wochenende den Ton an, wenn Brandschützer im Kreis Vorpommern-Rügen zu Einsätzen gerufen werden. Mit der praktischen Prüfung in Grimmen endetet für elf Männer und vier Frauen erfolgreich die Truppführerausbildung.

Jenny Galla von der Feuerwehr Sundhagen ist eine der vier Frauen, die am Sonnabend die Abschlussprüfung bestanden – ebenso wie ihre männlichen Kollegen. „Es wird sicher danach eine Umstellung, als Truppführer mehr Verantwortung zu übernehmen. Das sei für Männer und Frauen gleich. Sie selbst habe gute Erfahrungen als Frau in der Feuerwehr gemacht, erzählt die 22-Jährige. Grundsätzlich komme es immer darauf an, wie die Männer reagieren, wenn Frauen den Ton angeben. In der Feuerwehr Sundhagen sei das aber bereits Gang und Gebe.

Jenny Galla von der Feuerwehr Sundhagen ist eine von vier Frauen, die die Ausbildung zum Truppführer beziehungsweise zur Truppführerin meisterten. Quelle: Almut Jaekel

Verstärkung notwendig

Kevin Kolleß, Philipp Jahnke und Tobias Steinmetz gehören zur Dettmannsdorfer Feuerwehr. Gleich drei weitere Truppführer für Dettmannsdorf? „Wir könnten noch mehr gebrauchen“, sagt Tobias Steinmetz. Jeweils zwei bis drei Feuerwehrleute würden zu solch einem Einsatztrupp gehören. Und weil mit der Baltic Distillery GmbH ein Betrieb mit erhöhter Brandgefahr zur Gemeinde gehöre, sei personelle Aufrüstung wichtig.

„Der gesamte Ausbildungslehrgang war sehr gut für uns“, schätzt Kevin Kolleß ein. Da sich immer wieder etwas aktualisiere, würde er viel Neues mitnehmen – beispielsweise zu Brandmeldeanlagen, die immer öfter in Gebäuden zu finden seien. „Die gesamte Ausbildung wurde sehr praxisnah gestaltet, das gefällt mir gut“, ergänzte Tom Leplow aus Tribsees.

Ausbilder zufrieden

Von Einsatz der Dettmannsdorfer bei der Prüfung „Menschenrettung im Brandfall“ aus einem leer stehenden Wohnblock in Grimmen am Sonnabendvormittag ist auch Maik Linke, stellvertretender Wehrleiter in Tribsees und einer der Ausbilder, die vom Kreis Vorpommern-Rügen eingesetzt werden, zufrieden. Die fiktive Lage: Zwei Personen werden beim Wohnungsbrand vermisst und müssen gerettet werden. Andere Einsatzkräfte riegeln den Gefahrenherd ab und sorgen so dafür, dass das Feuer nicht übergreifen kann.

Die Prüfung "Lebensrettung" haben die zukünftigen Truppführer gut gemeistert. Quelle: Almut Jaekel

„Die Kommunikation während des Einsatzes über Sprechfunkgeräte hat mir sehr gut gefallen, einige Einzelheiten zur Bergung hätten sicher noch konkreter mitgeteilt werden können“, schätzt Maik Linke ein. Überhaupt sei es ein guter Kurs. Man merke, dass die Teilnehmer Verantwortung übernehmen und lernen wollen. Ihnen sei bewusst, worauf sie sich einlassen. Das alles sei wichtig, denn „gravierende Fehler dürfen bei der praktischen Prüfung nicht passieren“, sagt Maik Arlt als verantwortlicher Ausbilder.

Immer mehr Frauen

Jährlich gibt es solche Ausbildungskurse im Landkreis“, berichtet Torsten Schwebke, ebenfalls einer der Ausbilder, der in der Süderholzer FFw aktiv ist. „Dabei gibt es immer mehr Mädchen“, erzählt er. Dritter vom Kreis bestellter Ausbilder ist Axel Glowczewski.

Christian Voß (r.) aus Eichholz zeigt Ausbilder Torsten Schwebke den korrekten Umgang mit verschiedenen Geräten. Quelle: Almut Jaekel

Dieser Kurs, der jetzt am Wochenende seinen Abschluss fand, begann bereits im September. An den Sonnabenden und auch innerhalb der Woche waren die Teilnehmer gefragt, damit sie künftig die kleinsten Einheiten in ihren freiwilligen Wehren führen können. Als erstes Zwischenziel stand eine theoretische Prüfung an. „Wir hatten selten so einen guten Lehrgang, es wurden sehr hohe Punktzahlen erreicht“, sagt Schwebke. Dazu zähle natürlich, dass die Truppführer in spe Verantwortung in der praktischen Brandbekämpfung übernehmen, aber auch, dass sie die verschiedenen Geräte und ihren Einsatz erklären können. Diese Fähigkeiten wurden am Sonnabend ebenso wie die Arbeit mit Steckleitersystemen geprüft.

Von Almut Jaekel