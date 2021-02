Grimmen: Diese Projekte stehen  in diesem Jahr an

Grimmen

Die Stadt Grimmen kann ab sofort mit einem genehmigten Haushalt für dieses Jahr arbeiten. Noch im Dezember hatten die Grimmener Stadtvertreter abschließend über den Haushalt beraten und ihn einstimmig verabschiedet. Jetzt hat auch die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen zugestimmt.

Vorhaben reichen bis 2022

Das umfangreiche Zahlenwerk ist nicht nur die Grundlage für alle Investitionen der Stadt im Jahr 2021, sondern auch für richtungsweisende Vorhaben, die bis in das Jahr 2022 hineinreichen. „Die Verwaltung kann seit dieser Woche nach den beschlossenen und genehmigten Haushaltsvorgaben projektbezogen arbeiten“, sagt Grimmens stellvertretende Bürgermeisterin und Bauamtschefin Heike Hübner (CDU).

Regionalschulausbau kann endlich beginnen

Als ein Beispiel und zugleich ehrgeizigstes Vorhaben nennt die engagierte CDU-Frau die Erweiterung der Regionalschule „Robert Koch“. „Das ist das wichtigste und größte Projekt unserer Stadt, an dem wir seit Jahren hart arbeiten. Wir reden hier von einer Investitionssumme von über acht Millionen Euro. Dafür sind jetzt alle Weichen gestellt.“ Im März können laut ihrer Aussage die Bauleistungen europaweit (aufgrund des hohen Bauvolumens ist das notwendig) ausgeschrieben werden. Hübner: „Wir rechen damit, dass uns der dafür erforderliche Fördermittelbescheid noch im Februar übergeben wird“, so die Stadträtin. Die Kommune selbst, so ist es im Haushalt der Stadt zu lesen, beteiligt sich mit 700 000 Euro an diesem Mammutvorhaben.

Neue Drehleiter für die Feuerwehr

Die Drehleiter der Grimmener Feuerwehr wurde zuletzt bei einem Brand in Berghof eingesetzt. Sie ist 20 Jahre alt und muss ersetzt werden. Quelle: Feuerwehr Grimmen

Auch die Ausrüstung der Grimmener Feuerwehr wird weiter modernisiert. Mit dem bestätigten Haushalt gibt es jetzt grünes Licht für die Anschaffung einer modernen Drehleiter. Das hochkomplexe Fahrzeug kostet 750 000 Euro.

Vom Landkreis Vorpommern-Rügen liegt bereits die Zusage über eine Finanzierungshilfe in Höhe von 238 000 Euro vor. Beim Land Mecklenburg-Vorpommern sind für das Projekt weitere 400 000 Euro Fördermittel beantragt. Der Neukauf soll noch in diesem Jahr, spätestens 2022 abgewickelt werden, um den Brandschutz in der Kommune weiterhin den Standards entsprechend gewährleisten zu können. Die alte Drehleiter ist bereits über 20 Jahre alt und muss ersetzt werden. Sie wird nicht nur im Stadtgebiet selbst, sondern auch darüber hinaus eingesetzt – zuletzt in dieser Woche bei einem Brand in Berghof in der Gemeinde Sundhagen.

Straßenausbau in der Jahnstraße

Ein weiteres, sehr ambitioniertes Projekt ist der Ausbau der Jahn-Straße. Wie Heike Hübner bei einem Vor-Ort-Termin informierte, beginnen die Arbeiten, sobald es die Witterung zulässt, noch im Februar und sollen Ende Juli ihren Abschluss finden.

„Was vor Jahren als kleine Variante im Rahmen des Breitbandausbaus geplant wurde, hat inzwischen völlig neue Dimensionen angenommen“, sagt Heike Hübner. Mit der erforderlichen Umverlegung des Regenwasser- und Schmutzwasserkanals und der Erneuerung vieler Hausanschlussleitungen durch den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (ZWAG) werde nun der komplette Straßenausbau umgesetzt, erklärte Heike Hübner im Gespräch mit den beteiligten Baufirmen.

„Das ist mit 824 000 Euro die größte städtische Eigenmittelinvestition in diesem Jahr. Nach der Jahn-Straße werden wir auch die Mohnike-Straße vollständig ausbauen“, so die stellvertretende Bürgermeisterin weiter. Der Schulbusverkehr läuft übrigens während der Bauphase reibungslos weiter. Das habe man mit dem Verkehrsunternehmen besprochen. In den Ausbau der Mohnike-Straße investiert die Stadt gut 450 000 Euro. Für die Bauamtsleiterin zahlen sich damit monatelange, zum Teil jahrelange Verhandlungen, Fördermittelbeantragungen und Planungen aus.

Von Thorsten Erdmann und Almut Jaekel