Grimmen: Diese Spielplätze finden unsere Tester in der Stadt super

Grimmen

Wissen sie, wie viele Spielplätze es in der Stadt Grimmen gibt? Wir haben gezählt und sind auf 16 öffentliche Plätze gekommen – Spielplätze in Schulen, Kindergärten und bei Vereinen nicht mitgerechnet. Doch welche sind top in Schuss, wo gibt es Nachholebedarf. Und noch viel wichtiger für die Knirpse, die dort spielen wollen: Wo macht das Klettern, Schaukeln, Wippen und Rutschen am meisten Spaß? Sieben Mädchen und Jungen im Alter von vier bis sieben Jahren aus dem Naturkindergarten in Sievertshagen machten sich mit Erzieherin Anke Steinweller und Redakteurin Almut Jaekel im Vereinsbus auf eine ganz besondere Stadtrundfahrt und nahmen einige der Spielplätze genau unter die Lupe.

Um es vorweg zu nehmen: „Wir finden alle Spielplätze toll, alle in Grimmen und überhaupt alle“, sind sich die sieben Tester einig. Aber es gibt durchaus Favoriten und einzelne Spielgeräte, die die Kinder besonders begeistern.

Alle Spielplatztester auf einen Blick. Leni (6, v. l.), Leo (4), Finley (6), Karl-Ole (5), Mattheo (7), Ole (4) und Sophie (6) nahmen mehrere Grimmener Spielplätze genau unter die Lupe. Quelle: Almut Jaekel

Los geht die Rundtour nach Ankunft in Grimmen in der Rückertstraße. Kaum aus dem Kleinbus geklettert, sind die Kids nicht zu halten und stürmen auf das Boot zu. Ein Boot mitten im Wohngebiet? Der gesamte Spielplatz ist maritim gehalten. Und so klettern die Kinder nicht nur, sondern lichten bald den Anker, holen per Eimer „Wasser“ an Bord, sind im Sturm mitten auf dem Meer und halten durch das Fernglas nach Land Ausschau.

Maritimer Erlebnisspielplatz

Der Erlebnisspielplatz ist der neueste der Stadt Grimmen und lädt ab August 2020 ein. „Einen Spielplatz gab es auch zuvor, aber jetzt sind für 18 000 Euro neue moderne Spielgeräte aufgebaut worden“, informiert Stadträtin Heike Hübner auf Nachfrage.

Auch das maritime Klettergerüst inklusive Segel wird von den Kindern erobert, die Rutsche findet besonders Sophie (6) cool. Karl-Ole (5) und Leni (6) probieren die Hängematte aus. „Die schaukelt komisch, aber es macht trotzdem Spaß“, finden sie. Auf der Fisch-Wippe kann man sogar allein wippen, zu zweit macht es aber Leo (4) und Ole(4) noch mehr Freude.

Rutschen, Klettern, Schaukeln

Wenn es nach den Mädchen und Jungen geht, könnte die Spielplatz-Rundtour wohl schon an dieser ersten Station enden. So gut kommen die Spielgeräte bei ihnen an. Aber es geht weiter, vorbei am Spielplatz an der Jarpenbeek, zum Zweendamm in die Mozartstraße.

Zur Galerie Sieben Mädchen und Jungen aus dem Naturkindergarten in Sievertshagen testeten die Grimmener Spielplätze.

Hier teilt sich die Kinderschar: Kaum aus dem Bus flitzen die beiden Mädchen zu den Schaukeln, die Jungen auf den Kletterturm. Von ganz oben winkt der sechsjährige Finley, Karl-Ole zeigt an der Reckstange Rollen & Co. Und auch Ole (4) traut sich bis in luftige Höhen. „Ich mag am liebsten rutschen und klettern“, erzählt Leni (6), die mittlerweile die Spielgeräte gewechselt hat.

Und dann machen sich die Jungen auf einmal auf ins Grüne. Denn so schön, abwechslungsreich und modern die Spielgeräte auch sind, manchmal lockt einfach das Abenteuer. In diesem Fall ist es ein ausgetrockneter Teich, der wie eine Höhle anmutet gleich hinter dem Spielplatz, in dem Stöcker und Äste zum Spielen einladen.

Spielplätze testen macht hungrig: Picknick in der Mozartstraße. Quelle: Almut Jaekel

Weil so viel Spiel und Spaß hungrig macht, gibt es auf den Bänken am Spielplatz eine Stärkung zwischendurch. Äpfel, Gurken, Melone und etwas zu Trinken machen die jungen Tester wieder fit für den nächsten Spielplatz.

Ein ganz besonderes Karussell begeisterte die Mädchen und Jungen im Innenring im Stadtteil Südwest. Quelle: Almut Jaekel

Achterbahn-Feeling

Im Grimmener Innenring haben wohl schon Generationen von Kindern ihre Freizeit verbracht. Allerdings sieht es dort heute mit hypermodernen Geräten ganz anders aus. Sophie, Leo, Mattheo und die anderen Kita-Kids haben aber keine Scheu, das Klettergerüst in Beschlag zu nehmen. Auf dem Weg dorthin haben sie die Schaukeln und Balancierstangen doch glatt übersehen. Besonders gefragt ist eine Fahrt auf dem modernen Karussell. Die Lärmkulisse gleicht der einer Achterbahnfahrt – und das Gekreische und Gejohle wird noch lauter, als Anke Steinweller das Anschieben übernimmt. „Das ist anstrengend, sich festzuhalten“, aber es ist total cool“, sagt Leni. „Und wenn man mal runterrutscht, ist das in dem weichen Sand auch nicht schlimm“, erklären die Kinder. Nur Karl-Ole ist als Kletter-Maxe und lieber auf dem Klettergerüst unterwegs, das schier unendliche Möglichkeiten bietet.

Karl-Ole testet das Klettergerüst im Grimmener Innenring und findet es toll. Quelle: Almut Jaekel

Mutprobe geschafft

Ganz in der Nähe am Innenring, an Wohnblocks der Wohnungsgenossenschaft gibt es einen weiteren Spielplatz mit einem bunten großen Klettergerüst, Schaukeln, einem Balanciergerät und einer Drehscheibe. Die ist auf den ersten Blick am begehrtesten und es gibt sogar ein wenig Gezank, wer denn darauf darf.

Karl-Ole (v.l.), Leni und Sophie auf der Drehscheibe bei den Genossenschaftsblöcken am Innenring in Südwest viel Spaß. Quelle: Almut Jaekel

Gleich daneben am Klettergerüst brauchen die Kinder Hilfestellung, um sich an einer Kletterstange herabzulassen. Anke Steinweller unterstützt und schon beim zweiten Mal schafft es Mattheo ganz allein.

Doch auch hier wird Tschüss gesagt – auf gehts zum nächsten Spielplatz. Im Bus will Finley (6) sein ganz persönliches Zwischenfazit verkünden. „Spielplatz eins und zwei haben mir am besten gefallen. Aber die anderen eigentlich auch“, kann er sich dann doch nicht so richtig entscheiden.

Spielplätze in den Ortsteilen

Schon die Großeltern der heutigen Kids spielten einst auf dem großen Spielplatz am Tierpark. Den kennen auch unsere Spielplatztester. „Der ist toll“, wissen sie und deshalb wird er bei der Rundtour ausgelassen und es geht nach Klein Lehmhagen. Hier ist die Wippe begehrt, denn schließlich sind es Pferde mit Wippfedern und das ist doch mal etwas ganz anderes. Die Mädchen sind wieder beim Schaukeln und Sophie passt mit viel Mühe sogar in die Babyschaukel. Finley, Karl-Ole und Ole klettern. Die sieben Tester spielen immer noch mit Begeisterung, sind inzwischen aber ruhiger geworden. Ob es am zwar neuen, aber kleinen Spielplatz liegt? Sicher ist eher der lange Testvormittag mit vielen Erlebnissen und die Vorfreude aufs Mittagessen dafür verantwortlich.

Spielplätze in Grimmen 16 öffentliche Spielplätze gibt es in der Stadt Grimmen. Dazu kommen Spielplätze bei Vereinen, Schulen und Kitas. Der Spielplatz im Stadtpark am Tierpark gehört zu den ältesten und größten der Stadt. Im Tierpark selbst gibt es einen weiteren. Ein maritimer Erlebnisspielplatz lädt in die Rückertstraße ein. Er ist der neueste Spielplatz in Grimmen. Den Spielplatz in der Mozartstraße auf dem Zweendamm gibt es bereits seit Jahrzehnten Die Geräte wurden allerdings erneuert. Im Innenring bespielten Generationen den Spielplatz in Südwest. Dort gibt es sehr moderne Spielgeräte. Am Innenring in Südwest lädt ein zweiter Spielplatz an den Genossenschaftsblöcken ein. Am Grimmener Rodelberg gibt es Spiel und Sportmöglichkeiten für die Größeren: Volleyball, Basketball und Tischtennis ist dort möglich. Außerdem gibt es beispielsweise eine Skaterbahn. In der Brinkstraße, in der Seelenbinder Straße, im Volkspark und der Straße der Befreiung werden weitere Spielplätze angeboten. In Grimmens Ortsteilen gibt es Spielplätze in Klein Lehmhagen, in Stoltenhagen, Vietlipp, Jessin und Hohenwieden.

Bevor es aber zu Kochklopsen zurück in die Kita geht, gibt es eine letzte Station in Stoltenhagen. Dort ist der einzige Spielplatz, auf dem es noch richtig alte Spielgeräte gibt. Aber auch die sind total in Schuss und werden bespielt. „Diesen Spielplatz haben wir im Plan, auch er soll modernisiert werden“, sagt Heike Hübner.

Auf dem Spielplatz in Stoltenhagen haben schon einige Kindergenerationen gespielt. Aber auch hier haben die Tester Spaß beim Klettern und Wippen. Quelle: Almut Jaekel

Auf einen absoluten Favoriten wollen sich die sieben Spielplatztester partout nicht einigen. „Alle sind sehr gepflegt und in sehr gutem Zustand“, sagt Anke Steinweller. Und: „Es gibt in Grimmen so viele tolle Spielplätze, dass sie unmöglich an einem Vormittag getestet werden können“, sagen die Kids. Und so sind sich die Mädchen und Jungen und ihre Erzieherin einig, dass es bald zu einem weiteren Ausflug zu den Spielplätzen nach Grimmen geht.

Von Almut Jaekel