Grimmen

In Corona-Zeiten gibt es sicher wichtigere Sachen als ein Volksfest oder eine stimmungsvolle Show auf der Bühne. Aber der Wahnsinn auf vier Rädern im Grimmener Hexenkessel, die ausgelassene RadioB2-Schlagerparty im Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ oder das überregional beliebte Maibaumfest fehlen den Trebelstädtern mit Sicherheit. Die OSTSEE-ZEITUNG fragte nach: Welches Event haben Sie 2020 besonders vermisst? Und was wünschen Sie sich für die Traditionsveranstaltungen?

Ein Jahr ohne die traditionellen Events im Frühjahr und Sommer

„Ich bin mit dem Maibaumfest groß geworden“, sagt Lukas Mehling. Für den 27-Jährigen und jährlich Tausende Besucher ist das Volksfest der traditionelle Start der Freiluftveranstaltungen in der Trebelstadt. „Es sind ja alle Events ausgefallen, aber das Maibaumfest und auch das Parkfest sind Veranstaltungen, die diesen typischen Grimmener Charakter widerspiegeln. Man ist mit der gesamten Familie und Freunden unterwegs und trifft Leute, denen man in diesen Tagen gar nicht begegnet“, erklärt er und hofft auf ein großes, stimmungsvolles 2021er-Comeback.

Anzeige

Auf solch ein Comeback hoffen auch die vielen Stockcar-Fahrer und Fans der wahrscheinlich spektakulärsten Motorsportveranstaltung der Region. Alle drei Rennwochenenden mussten ausfallen. „Einfach nur blöd. Man bereitet sich den gesamten Winter auf die Saison vor und fiebert auf den Saisonstart hin und dann muss alles abgesagt werden. Sicher, die Gesundheit geht vor, aber man ist ja voller Leidenschaft dabei und darum ist es denke ich auch normal, dass einem die Rennen und das ganze Drumherum sehr fehlen“, sagt Michael Klatt.

Weitere OZ+ Artikel

„Ich denke vor allem an die vielen Kinder, die in diesem Jahr auf zahlreiche Feste und Attraktionen verzichten mussten. Beispielsweise die schöne Kindertagsparty im Stadtpark oder das Parkfest mit den vielen Karussells. Wir Erwachsenen können auch mal ein Jahr verzichten. Aber für die junge Generation tut es mir sehr leid“, meint Edeltraud Papke.

Der Wahnsinn auf vier Räder – die beliebte Motorsportveranstaltung im Grimmener Hexenkessel musste 2020 komplett ausfallen. Quelle: Raik Mielke

Stadtkulturhaus erwartete zahlreiche ausverkaufte Events

Die beliebte Schautanzgala, der Trödel- und Krammarkt, die Schlager-Hitparade mit Sascha Heyna, die Jubiläumsveranstaltung zum 50. Geburtstag des Stadtkulturhauses, das Bierfest, das Festival der Travestie, die RadioB2-Schlagerparty oder „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross – nur einige wenige Highlights, die in den vergangenen Wochen und Monaten im großen Saal des „Treffpunkt Europas“ ausfallen mussten.

Tausende Besucher hatten sich bereits Tickets für diese und andere Events besorgt. „So ein schöner Abend mit Freunden im Stadtkulturhaus fehlt mir schon. Ich hatte mich sehr auf die Schlagerparty gefreut. Dann kommen immer Freunde aus Hamburg zu Besuch und gemeinsam gehen wir schön tanzen“, beschreibt Maria Bahls und sagt: „Hoffentlich kehrt im nächsten Jahr wieder Normalität ein. Man merkt ja, dass sich die Leute nach Unterhaltung sehnen.“

„Meine Freundinnen und ich sind absolute Fans der Travestieshow. Wir haben in den vergangenen Jahren bei dieser Show so viel gelacht und die Vorfreude war auch in diesem Jahr riesig. Solche unbeschwerten Abende fehlen enorm“, meint Ulrike Sauer.

„Tanzen, Party machen und Freunde treffen. Es fehlt mir so sehr und der Wunsch ist groß, dass man endlich wieder zu einer Tanzparty ins Stadtkulturhaus gehen kann“, sagt Patrick Schultz.

Mit 1000 Besuchern wäre die RadioB2-Schlagerparty auch 2020 ausverkauft gewesen. Im Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ mussten dutzende Events abgesagt werden. Quelle: Raik Mielke

Tradition darf nicht verloren gehen

Viele Grimmener zeigten sich einsichtig, dass man auch mal ein Jahr auf seine Lieblingsveranstaltung verzichten kann. Jedoch äußerten die Trebelstädter auch einige Befürchtungen. „Wichtig ist, dass unsere Volksfeste nicht einschlafen“, meint Birgit Troske und beschreibt: „Ich hoffe einfach auf den Mut der Veranstalter, die großen Feste unserer Stadt auch künftig zu organisieren und die Tradition so fortzuführen. Gleichzeitig wird es dann aber auch wichtig sein, dass die Leute wieder hingehen und dadurch die Events beleben.“

„Die sozialen Kontakte sind in den vergangenen Monaten einfach auf der Strecke geblieben. Eine Stadt wie Grimmen braucht Volksfeste, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken“, ist sich Christel Buchholz sicher.

Das große Nudelessen am Kindertag ist aus Grimmen kaum noch wegzudenken. Wenn Bürgermeister Benno Rüster das liebste Kindergericht serviert, strömen sonst die Massen in den Stadtpark. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke