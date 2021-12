Grimmen: Diese Weihnachtsaktionen starten Kinder und Schüler uneigennützig für andere

Grimmen/ Abtshagen

Wer von einer Gruppe kleiner Weihnachtselfen am Eingang der Grimmener Rewe-Filiale in der Tribseeser Straße mit weihnachtlichen Angeboten zum Kauf verführt wurde, weiß, warum sich die Schüler dort positioniert hatten. Denn die Klasse 3b der Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule hat ein indisches Patenkind, das die gesamte Klasse unterstützen möchte. „Wir sammeln für Anokha Kumari, unser Patenkind. Darum verkaufen wir heute ganz viele Weihnachtssachen. Bald ist doch schon Weihnachten“, weiß Tristan, Schüler und Teilpate. Außerdem hat die Patentochter am 18. Dezember Geburtstag.

Ein Patenkind für eine Schulklasse – die Idee soll nicht von Eltern oder der Lehrerin gekommen sein, sondern: „Wir haben im Unterricht einen Text gelesen, darin stand, dass es Kinder gibt, die nicht genug zu essen haben und nicht in die Schule gehen können. Darum machen wir das“, so der Neunjährige weiter. Klassenlehrerin Kerstin Fischer bestätigt: „Das konnten die Schüler nicht fassen, dass es Kinder gibt, die nicht in die Schule oder den Kindergarten gehen können, weil sie ihre Familie in einem so jungen Alter bereits unterstützen müssen“. Die Entscheidung wurde unter den Acht- und Neunjährigen schnell beschlossen – das wollen die Schüler ändern.

Eltern und Lehrer haben die Kinder bei der Recherche unterstützt und mit Hilfe einer Organisation eine Patenschaft für eine vierjährige Inderin übernommen. Anokha Kumari soll von ihren nur fünf Jahre älteren Paten ein Alltag ermöglicht werden, den auch die Schüler selbst leben.

„Wir wollen nicht betteln, wir wollen verkaufen“

Die notwendigen finanziellen Mittel dafür soll der Weihnachtsbasar bringen. Gleichzeitig sollen die Kinder erfahren, dass das Geld nicht immer nur aus der Tasche der Eltern kommen kann. Dazu haben sich die Schüler die Aktion überlegt und gebastelt. Dabei haben die Eltern und Großeltern die Ambitionen unterstützt und mitgeholfen. Den Verkauf hingegen übernehmen die engagierten Paten.

„Wir wollen nicht betteln, sondern verkaufen“, betont Tristan, der sich an jeden eintretenden Kunden wendet. „Viele Leute haben schon was gekauft. Das ist toll“, sagt Leonie. Lindsay und Frieda betonen zusätzlich: „Wir haben die Preise selbst gemacht. Es darf auch nicht zu teuer sein, das ist wichtig.“

Den Abtshagener Weihnachtsbaum schmücken die Vorschulkinder für die Gemeinde

Die Vorschulkinder der Katzengruppe aus der Kita Kinderland schmücken den Weihnachtsbaum in Abtshagen. Quelle: Christin Assmann

Die Katzengruppe der Kita Kinderland hat sich auch etwas einfallen lassen. Zur Freude der ganzen Gemeinde und aller vorbeifahrender Autos haben die Vorschulkinder den Tannenbaum neben dem Ortsamt geschmückt. Die Kugeln dafür wurden teilweise selbst bemalt und gesammelt.

Melinas Auge entgeht nichts: „Das muss auch schön aussehen.“ Quelle: Christin Assmann

Mit Bedacht suchten sich die Kleinen die richtigen Stellen aus. „Nicht zu viele nebeneinander, sonst ist das nicht schön“, betont Melina und sucht zwischen den Zweigen nach geeigneten Plätzen. Gemeinsam mit den Erzieherinnen geht es auch hoch hinaus, denn nicht nur der untere Teil der Tanne soll weihnachtlich hergerichtet werden. Wer mutig ist, darf gesichert die Leiter hoch.

Vorab wurde ein kleines Weihnachtsprogramm in der Gruppe vorbereitet, das auch den Senioren der Gemeinde vorgebracht werden sollte. Doch das musste aufgrund der aktuellen coronabedingten Situation ausfallen.

Dafür ging es anschließend in die Kirche, wo der nächste Tannenbaum wartete. Dort steht nämlich der Wunschbaum, an dem auch die Mitglieder der Katzengruppe ein beschriebenes Glöckchen mit ihren Weihnachtswünschen anhängen können. Dieses Jahr hoch im Kurs sind Spielekonsolen, Einhörner oder Power Rangers, die auch die Erzieherin noch gut kennt, die beim Beschriften aushilft. „Ich möchte auch ein Einhorn“, betont Sofia, die anschließend ihr Kärtchen selbst am Baum platziert.

Für jeden noch ein Glöckchen – am Wunschbaum in der Kirche dürfen die Kinder auch ihre Wünsche aufgeschrieben anhängen. Quelle: Christin Assmann

Daneben malt Melina eine Taube und ein Herz für alle auf. Natürlich hat auch sie eine kleine Wunschliste, aber an den Wunschbaum in der Kirche gehört die nicht. „Das Herz ist für alle“, betont Melina. Das Werk ist vollbracht, der Baum geschmückt und die Kinder freuen sich bereits auf die Dunkelheit, wenn sie den beleuchteten Tannenbaum ihren Eltern auf dem Heimweg zeigen können.

Von Christin Assmann