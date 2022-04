Grimmen: Dieser Mann schwingt künftig den Kochlöffel in der Stadt

Grimmen

Er schwingt künftig das Zepter in der Küche des Restaurants Markt 7 in Grimmen. Oder besser den Kochlöffel - Küchenchef Paul Hahn.

Nach seiner dreijährigen Kochlehre im Radisson Blu sammelte er im Burwitz in Stralsund erste Berufserfahrungen. Künftig hat er die Leitung im Markt 7 inne, das in absehbarer Zeit eröffnet werden soll. „Ich habe großes Interesse an diesem Job und freue mich auf ihn, weil ich mich weiterentwickeln möchte“, so der 24-Jährige, der in der Hansestadt Stralsund wohnt und Grimmen als sehr ruhiges Städtchen empfindet.

Außerdem habe er hohe Ansprüche an sich selbst. Während er in seiner Ausbildung alle möglichen kulinarischen Richtungen kennengelernt hat, favorisiert er nicht direkt die eine oder andere Küche. Gute deutsche Küche liegt ihm aber schon am Herzen. Zu seinen persönlichen Lieblingsgerichten gehört Fisch. Und der wird schließlich auch auf der Speisekarte seiner neuen Wirkungsstätte stehen.

Von Elke Rüster