Grimmen: Dort, wo die Schauburg steht  

Grimmen

In unserer historischen Serie schauen wir gemeinsam mit dem geschichtsinteressierten Leyerhofer Wolfgang Marder auf Ereignisse vergangener Jahrzehnte zurück. Heute blicken wir auf jenen Ort, an dem heute das „ Brillenhaus“ und zuvor die „ Schauburg“ standen. Doch was tat sich in diesem Bereich der Stadt eigentlich im 19. und frühen 20. Jahrhundert? Ein Zeitungsartikel aus der Sammlung von Wolfgang Marder gibt einen detaillierten Einblick.

Die „ Schauburg “ wurde am 1. November 1930 eröffnet

In der Grimmener Bahnhofstraße steht heute das moderne Brillenhaus. Zu DDR-Zeiten war dies für die Trebelstädter jener Ort, an dem sie gemütliche oder spannende Abende im Kino „ Schauburg“ verbrachten.

Im Jahre 1929 verkaufte Schneidermeister Paul Baumann sein Geschäftshaus in der Mühlenstraße und baute auf einem Grundstück neben der Trebelbrücke ein zur damaligen Zeit modernes Kinogebäude. Die Eröffnung der „ Schauburg“ erfolgte am 1. November 1930. Einige Jahre später wurde die „ Karl-Marx-Straße“ (heute Bahnhofsstraße) entlang des Kinos mit Grünanlagen und Bänken verschönert. Nach 1960 wurde das Kino weiter modernisiert und baulich erweitert. Die Kultureinrichtung der Stadt wurde am 25. Januar 1991 von der zuständigen Treuhandanstalt in Rostock geschlossen.

Kennen Sie noch Geschichten von der „Großen Wäsche“?

Doch was viele heute nicht mehr wissen. Der Ort, an dem erst die „ Schauburg“ und heute das „ Brillenhaus“ stehen, spielte vor 1930 eine weitere wichtigere Rolle. Am 3. Januar 1934 erschien in der Zeitschrift „Vorpommern“ diesbezüglich ein spannender Artikel.

„Jedes Kind kennt heute in Grimmen die Schauburg. Aber wie dieser Teil der Hindenburgstraße vor einigen Jahrzehnten aussah, kennt die jetzige Generation nur vom Hörensagen. An dem selben Platze, der heute der Unterhaltung dient, haben ihre Großmütter so manchen Tropfen Schweiß vergossen. Sicher aber auch beim Wäschespülen manches frohe Lied gesungen.“ Mit diesen Zeilen beginnt der Artikel, der unter dem Titel „Dort, wo die Schauburg steht“ verfasst wurde.

Die Trebel war zur damaligen Zeit an dieser Stelle verbreitert und nahm so den gesamten Platz ein, an dem später die „ Schauburg“ stand. Bekannt ist jener Ort bis heute als „Große Wäsche“.

Doch wie sah jener Ort aus? „Zum Spülen war ein großes Floß gebaut, zu dem eine Treppe hinunterführte“, heißt es in dem Bericht. Auf ihm, so beschreibt der Autor, befand sich eine Vorrichtung, damit die Färber ihre Stoffballen spülen konnten. „Ein Stück weiter in nördlicher Richtung befand sich hinter dem Ohl’schen Grundstück ein Gerberhof, von dem aus man die Arbeit beobachten konnte“, steht im Artikel geschrieben.

Historische Aufnahme der "Alten Wäsche" in Grimmen. Diese alte Postkarte zeigt eine Stadtansicht aus dem Jahre 1907. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Auf dem Gelände des heutigen „ Brillenhauses “ sollte ein Denkmal entstehen

Im Jahre 1903 beschloss das Stadtkollegium dann, die „Große Wäsche“ verschwinden und zuschütten zu lassen. An jener Stelle entstand eine Müllabladestelle. „Diesen so zugetragenen und planierten Teil wollte man ursprünglich zu einer Anlage umgestalten, die den Rahmen für ein Denkmal abgeben sollte“, erklärt der Bericht aus der Zeitschrift „Vorpommern“. Aber es blieb nur bei dem Plan. Der bereits angesprochene Paul Baumann ließ aus einer alten Flugzeughalle die „ Schauburg“ errichten.

„Kleine Wäsche“ wurde als Ersatz der „Großen Wäsche“ errichtet

Als Ersatz für die verloren gegangene Spülgelegenheit baute die Stadtgemeinde in unmittelbarer Nähe daraufhin eine neue, die „Kleine Wäsche“. „Anstelle des Floßes sind auf beiden Seiten der Trebel zwei breite Stufen getreten. Zur unteren Stufe, die bei Niedrigwasser genutzt wurde, führte eine Holztreppe hinunter. Auf der oberen Stufe wurde gespült, wenn das Wasser gestaut wurde, oder sonst Hochwasser eintrat“, beschreibt der Autor.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, verband ein schmaler Steg die beiden Spülstellen. Viel gebraucht wurde die „Kleine Wäsche“ aber nicht mehr. Die meisten Bewohner der Stadt gingen zu dieser Zeit dazu über, ihre Wäsche im Brunnenwasser auf dem eigenen Hof zu spülen. Wenig später wurde das Spülen an der „Kleinen Wäsche“ auch durch die Behörden aus gesundheitlichen Gründen verboten.

Von Raik Mielke