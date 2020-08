Grimmen

In einer kleinen Serie stellen wir bedeutende und langjährige Bürgermeister der Grimmener Stadtgeschichte vor. Der erste Teil beschäftigt sich mit Bürgermeister Johann Heinrich Wilhelm Kirchhoff, der von 1824 bis 1861 die Geschicke der Stadt an der Trebel leitete. Wolfgang Marder, der sich seit Jahrzehnten mit der Heimatgeschichte beschäftigt, stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür zahlreiche Dokumente zur Verfügung.

Von der Geburt bis zum Amtsantritt als Grimmener Bürgermeister

Johann Heinrich Wilhelm Kirchhoff entstammte dem Zweig einer alten niederdeutschen Familie, die seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts in Hinterpommern lebte. Er wurde am 27. September 1800 als einziger Sohn der Familie in Jamund geboren.

Den ersten Unterricht erteilte ihn sein Vater, der studierter Theologe war. Als dieser 1813 nach Röslin kam, besuchte Sohn Johann Heinrich Wilhelm Kirchhoff das dortige Gymnasium. Quellen legen dar, dass der spätere Grimmener Bürgermeister im Folgejahr das „Joachimsthalsche Gymnasium“ in Berlin besuchte. Von 1816 bis 1818 lernte er am Gymnasium in Stettin. Am 11. März 1818 beendet er die Schulzeit mit einem „hervorragenden Entlassungszeugnis“.

In seiner Heimatprovinz studierte er Recht und Philosophie und ging 1819 zu einem juristischen Studium nach Halle. Bereits ein Jahr später kehrte er nach Greifswald zurück. Hier beendete er sein Studium als Notar. Als 21-Jähriger bekam er 1821 bereits sein Diplom als „beider Rechte Doktor“ überreicht.

Als gegen Ende des Jahres 1823 in Grimmen die Stelle des Stadtrichters und ersten Bürgermeisters zu besetzen war, bewarb sich Kirchhoff und bekam sie auch. Am 8. Mai 1824 wurde er ins Amt eingeführt.

Eine Straße in Grimmen ist nach dem ehemaligen Bürgermeister benannt. Hier eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1930. Damals wurde die Kirchhoff-Straße gepflastert. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

37 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Grimmen

Es folgte eine 37-jährige Amtszeit, während der er diverse weitere Ämter ausübte. So war er auf den Kommunaltagen zu Stettin und Stralsund, Abgeordneter für die Städte Grimmen, Tribsees, Damgarten, Gützkow, Franzburg, Richtenberg, Bergen und Garz. Zudem war er beispielsweise Justiziar des Hauptzollamtes Tribsees.

Für sein großes Engagement wurde er 1858 mit dem „Roten Adler-Orden vierter Klasse“ ausgezeichnet. Als er am 16. Februar 1861 verstarb, stand in einem Nachruf: „Unersetzlich hat die kleine Stadt, deren Haupt er 37 Jahre hindurch gewesen, verloren!“

Und seine Verdienste für die Stadt Grimmen waren sehr groß. Aus den Quellen geht hervor, dass er verhinderte, dass der Grimmener Stadtwald zu seiner Zeit abgeholzt wurde. Des Weiteren sorgte er dafür, dass im Stadtgebiet Promenadenwege angelegt und der Baumbestand sorgfältig gepflegt wurde. Zudem errichtete er städtische Anlagen und plante den Bau eines Turnplatzes.

Ließ erstes Krankenhaus seiner Art am Rosengang bauen

Im Jahre 1848 sorgte er dafür, dass in Grimmen eine neue Knabenschule gebaut wurde. Wie Wolfgang Marder aus vielen Quellen herausgefunden hat, lag ihm die Förderung des städtischen Schulwesen sehr am Herzen. So sorgte er für mehr Lehrer in der Stadt, die fortan ein besseres Gehalt bekamen.

Kirchhoff ließ am Rosengang ein städtisches Krankenhaus bauen. Dies war das erste seiner Art in den Kleinstädten Pommerns. Seine Neuordnung des Kämmerei, Verwaltungs- und Kassenwesens wurde als mustergültig angesehen und von der Regierung in Stralsund zur Nachahmung empfohlen. Der damalige Bürgermeister setzte sich während seiner Amtszeit für eine Bahnverbindung ein und förderte den Bau von Chausseen in die Nachbarstädte. Er unterstützte die Entstehung einer Druckerei in Grimmen, in der ab dem 1. Oktober 1845 der „Grimmener Stadt- und Landbote“ und später die „Grimmener Kreiszeitung“ gedruckt wurden. In den Ausgaben erschien sein Name häufig als Mitarbeiter.

Eine Leidenschaft für die Musik, Dichtkunst und Jagd

Trotz seines großen Engagements in den verschiedensten Bereichen fand der Doktor immer auch wieder Zeit für seine Leidenschaften. Diese waren eindeutig die Musik, die Dichtung und die Jagd. Aus seinem reichen Nachlass geht hervor, dass er zu seiner Grimmener Zeit viel Kontakt zu den großen Dichtern seiner Zeit hatte. Er liebte besonders die griechische Dichtkunst und übersetze zahlreiche alt- und neugriechischen Werke, welche anschließend publiziert wurden.

Neben den griechischen Klassikern hatte Kirchhoff eine Vorliebe für das Plattdeutsche. In regelmäßigem Briefaustausch stand er beispielsweise mit Fritz Reuter.

Links im Bild das Familienhaus von Kirchhoff. Es steht noch heute vor dem Stralsunder Tor. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Kirchhoff erlitt einen Schlaganfall

Am 16. Februar 1861 musizierte er gerade mit Freunden, als er einen tödlichen Schlaganfall bekam. Johann Heinrich Wilhelm Kirchhoff war Zeit seines Lebens ein Familienmensch. Er heiratete am 19. Oktober 1921 in Greifswald seine Frau Luise Jahn. Doch es war kein besonders langes Eheglück. Seine Lebensgefährtin verstarb bereits 1838. Zuvor hatte sie zehn Kinder geboren. Drei von ihnen starben bereits im Kindesalter.

Der Älteste, Hermann, war eine Zeit lang Kreisbaumeister in Grimmen. Sohn Gustav wirkte als geheimer Justizrat in Greifswald. Xaver wurde Gründer und Leiter einer Blitzableiterfabrik in Berlin. Sein Sohn Omar war ein angesehener Schiffsbaumeister in Stralsund. Tochter Luise war mit dem Rektor Schauer in Grimmen verheiratet, Tochter Ida mit dem Pastor in Boltenhagen und Tochter Anna mit einem Arzt in Stettin.

Am 29. Juli 1839 heiratete Kirchhoff die Schwester seiner ersten Frau. In dieser Ehe wurden Sohn Paul und Tochter Marie geboren. Paul war später Gründer und Leiter der Ingenieurschule Zwickau. Mit seinen Kindern verbrachte er am liebsten die Zeit in seinem Haus vor dem Stralsunder Tor.

Von Raik Mielke