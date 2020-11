Grimmen

„Aus den kleinsten Anfängen entwickelte sich die von Andreas Leitner im Jahre 1865 erbaute altdeutsche Ziegelei zu einem der führenden Ziegelei- und Röhrenwerke Pommerns. Gute und schwere Jahre wechselten in stetiger Folge, immer aber ging das Ringen der jeweiligen Betriebsführer darum, Werk und Material auf den höchsten, allen Anforderungen entsprechenden Stand zu bringen.“ Mit diesen Worten leitete Diplom Kaufmann Theodor Garthe im Jahre 1940 die Festschrift zum 75-jährigen Jubiläum der Dränröhrenfabrik und Ziegelei Carl Leitner in Groß Lehmhagen bei Grimmen ein.

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ blicken wir derzeit auf Großbetriebe, die einst das Bild der Stadt prägten. Erst vor wenigen Monaten sind die letzten Mauern des historischen Betriebs abgerissen worden. Gemeinsam mit dem geschichtsinteressierten Leyerhofer Wolfgang Marder blicken wir auf die ersten 75 Jahre des Traditionsbetriebs aus der Stadt Grimmen.

Andreas Leitner erwarb im Jahre 1865 ein Stück Land

„Draußen vor dem Stralsunder Tor setzt lebhaftes Treiben ein. Geschäftig eilen die Maurer hin und her, heben Fundamente aus, errichten Gerüste und setzen Stein auf Stein“, heißt es in der Chronik. Maurermeister Andreas Leitner hatte zuvor ein Stückchen Land erworben und errichtete eine Ziegelei mit einem altdeutschen Ofen. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, hatte ihm der Magistrat der Stadt Grimmen gerne die Einwilligung gegeben, um das uralte Ziegelhandwerk, das nach frühen Stadturkunden bereits im 14. Jahrhundert betrieben wurde, zu neuem Glanze zu verhelfen.

Schnell wuchs der langgestreckte Ofen empor und noch im Jahre 1865 konnten sechs Ziegler den Ton für die ersten 50 000 werdenden Steine im Ofen aufstapeln.

Prägende Gesichter der Ziegelei in Grimmen. Gründer Andreas Leitner, Sohn Carl Leitner und der spätere Besitzer Lüttmann mit seiner Frau. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Mit 15 Gefolgsleuten begann Leitner sein Werk

Detailliert ist der erste Brennvorgang in der Chronik beschrieben. „In stolzer Freude leuchteten die Augen der Ziegler, Arbeiter und Jungen, als feierlich zum ersten Mal die Holzscheite angezündet wurden und die hellen Flammen zischend und knisternd in die großen 12 Tore hineinschlugen. Acht Tage glimmte die schwelende Glut, trocknete und härtete die Steine, unermüdlich von den Zieglern geschürt und genährt. Acht weitere Tage waren zum langsamen Abkühlen nötig. Es war vollbracht. Die ersten Steine verließen die Ziegelei und fuhren auf Wagen hinaus in die Umgebung von Grimmen, gaben Material für neue Häuser, Speicher, Schlösser und Industriewerke.“

Vom Sommer 1865 bis Weihnachten desselben Jahren verließen so durchweg im 14-Tage-Rhythmus 50 000 Steine die Ziegelei. Bis zu 800 000 Steine gingen in den darauffolgenden Jahren in das Land hinaus.

Belegschaft der Ziegelei im Jahre 1936. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Ab den frühen 1870 Jahren wurden Dränage-Röhren gefertigt

Nach dem siegreichen Krieg von 1870/1871 war der Bedarf an Ziegeln sprunghaft gestiegen. Zudem machte eine neue Erfindung die Runde. Dränage-Röhren sollten in den Ziegeleien hergestellt werden, um die Bewässerung auf Wiesen und Feldern zu regeln und zu verbessern. Hierfür brauchte es beste Tonerde, wie sie in Groß Lehmhagen reichlich vorhanden war.

Um den neuen Aufgaben gerecht zu werden, musste die Ziegelei komplett neu aufgebaut werden. Bereits acht Jahre nach der Gründung des Betriebes stand ein neuer Ringofen mit 16 Kammern. Zudem wurden beispielsweise fünf Handmaschinen zum Fabrizieren von Dränröhren und Dachpfannen aufgestellt.

Zu dieser Zeit arbeiteten bereits bis zu 70 Mann vom frühen Morgen bis zum späten Abend in dem Werk. Nun konnten täglich rund 20 000 Steine und Röhren hergestellt werden, was einen Jahresabsatz von drei Millionen Stück bedeute.

Gesamtansicht des Werkes zu Ende der 1930er-Jahre. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Über acht Millionen Steine, Ziegel und Röhren produziert

71 Arbeiter zählte das Unternehmen im Jahre 1928. Rund 100 Arbeiter wurden zu Beginn des Krieges im Jahre 1939 beschäftigt. Im Spitzenjahr 1938 wurde 8 442 000 Steine, Ziegel und Röhren produziert. Der Transport der Steine erfolgte mittels Fuhrwerk, Lastauto oder Eisenbahn. Der Ton hierfür wurde in Groß Lehmhagen ausgestochen. Direkt neben dem Betrieb entstand ein Meisterhaus, das noch heute steht. Zu dieser Zeit blieben viele Angestellte, Jahrzehnte lang im Unternehmen. Arbeiter Ernst Wiedemann war mit 53 Jahren im Betrieb der langjährigste Mitarbeiter. Es folgten Zieglermeister Hermann Thiele mit 50 Jahren und Setzer Gustav Neumann mit 49 Jahren. Nach 75 Jahren, also im Jahre 1940, hatte die Dränröhrenfabrik und Ziegelei Carl Leitner also eine feste Rolle im Stadtbild eingenommen.

Tiefbagger im Betrieb in Groß Lehmhagen. Hier wurde der benötigte Ton gewonnen. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Von Raik Mielke