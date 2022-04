Grimmen: Drei Verletzte nach Unfall am Pommerndreieck

Grimmen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag wurden drei Personen verletzt. Gegen halb 11 Uhr ereignete sich der Unfall am Pommerndreieck bei Grimmen. Dabei waren ein Pkw und ein Lkw auf der Bundesstraße 194 an der Kreuzung am Pommerndreieck zur Autobahn 20 kollidiert.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 87-jähriger Fahrer eines VW die B194 von Klevenow kommend in Richtung Grimmen. Zur gleichen Zeit kam ein 37-jähriger Lkw-Fahrer von der Autobahn und überquerte die B194 in Richtung des Pommerndreiecks. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen übersah der 87-jährige Mann aus der Gemeinde Süderholz vermutlich das Rotlicht der Ampelanlage und befuhr trotzdem die Kreuzung. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Lastkraftwagen der Marke Daimler.

Zwei Schwerverletzte kommen ins Krankenhaus

Durch die Kollision verletzte sich der 37-Jährige leicht. Der 87-Jährige und seine 84-jährige Beifahrerin wurden schwerverletzt durch Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die freiwilligen Feuerwehren der angrenzenden Gemeinden kamen ebenfalls zum Einsatz. Während der Zeit der Unfallaufnahme und der Bereinigung der Unfallstelle wurde die Bundesstraße zeitweise vollgesperrt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei aktuell auf etwa 20000 Euro.

Von aj