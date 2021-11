Grimmen: Drei fast zeitgleiche Brände halten Feuerwehr auf Trapp

Grimmen

Drei Brände und sieben Garagenaufbrüche in Grimmen – anscheinend das Ergebnis einer erneuten Vandalismustour durch die Trebelstadt. Die Kriminalpolizei geht – nach jetzigem Erkenntnisstand – von Brandstiftung aus. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitete die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr, als sie es in der Nacht zum Freitag plötzlich fast gleichzeitig mit drei Bränden zu tun hatte.

Explosionen und peitschende Flammen

Das gefährlichste Szenario begegnete den Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr. Aus dem Garagenkomplex in der Otto-Nuschke-Straße peitschten aus einer aufgebrochenen Doppelgarage die Flammen. „Eine sehr brenzliche Situation, da wir schnell verhindern mussten, dass die Flammen sich auch auf die angrenzenden Garagen ausbreiten“, erklärt Martin Pollex, stellvertretender Wehrführer in Grimmen.

Hierbei haben es die Kameraden mit einer enormen Hitzeentwicklung und zahlreichen Explosionen in der Garage zu tun. In der Doppelgarage brannte beim Eintreffen der Rettungskräfte ein Stock-Car-Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde von den Kameraden der Grimmener Feuerwehr aus der Garage geschoben und gelöscht. Die Doppelgarage brannte jedoch völlig aus.

Wie Beamte des hiesigen Polizeireviers beim Durchsuchen des Garagenkomplexes feststellten, waren zahlreiche weitere Garagen geöffnet. Am Freitagvormittag wurde dieser Verdacht dann bestätigt. „Es handelt sich insgesamt um sieben aufgebrochene Garagen“, heißt es in der Polizeimeldung. Hierbei wurde versucht, aus einem der Objekte ein Kraftrad zu entwenden, aus einem weiteren wurden Teile eines Mopeds gestohlen. „Ob es zu weiteren Diebstahlshandlungen oder Sachbeschädigungen kam, kann nach jetzigem Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden, da die weiteren Mieter beziehungsweise Eigentümer der Garagen noch nicht ermittelt werden konnten“, so die Pressestelle der Polizei. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf rund 8000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Polizei ging noch in der Nacht von Brandstiftung aus. Am Freitag begutachtete dann noch ein Brandursachenermittler den Tatort.

Plötzlich mussten Feuerwehrleute zu einem weiteren Einsatz abgezogen werden

Und der Brand in dem Garagenkomplex war nicht die erste Alarmierung in dieser Nacht. Bereits eine halbe Stunde zuvor, brannten Mülltonnen vor dem Grimmener Ärztehaus in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bekommen, die Tonnen brannten aber komplett aus.

Als sich die Floriansjünger dann auf den Weg zum Großbrand im Garagenkomplex machten und vor Ort gerade den ersten Löschangriff aufbauten, wurde der Polizei ein weiteres Feuer gemeldet. Vor dem Grimmener Heimattierpark schlugen die Flammen aus einem dort platzierten Container, in dem sich Laub befand. „Wir mussten dann schnell unsere Vorgehensweise koordinieren und haben Feuerwehrleute zum Tierpark abgezogen“, sagt Martin Pollex. Beim Eintreffen der Kameraden handelte es sich glücklicherweise nur noch um eine Rauchentwicklung in dem Laubcontainer.

Polizei bestätigt: Ein Zusammenhang der drei Brände kann nicht ausgeschlossen werden

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen drei Fällen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen (038326 570), bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Zudem bestätigte die Polizei, dass ein Zusammenhang der drei Brände nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Feuerwehrleute der Stadt meisterten den Einsatzmarathon mit 23 Kameraden.

Von Raik Mielke