Grimmen: Durch den Stadtpark sollte einst eine Straße führen 

Im Jahre 1934 gab es in Grimmen Überlegungen, eine Straße durch die städtischen Anlagen – heute besser bekannt als Stadtpark – zu bauen. In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ blicken wir heute auf die Entwicklung dieser Anlagen, in denen sich derzeit beispielsweise der Heimattierpark und der Schwanenteich befinden. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür zahlreiche Text- und Bilddokumente zur Verfügung.

„Dann gab Bürgermeister Waterstradt den Hauptgrund für die Einberufung der Gemeinderäte zu dieser Sitzung bekannt, nämlich das Echo des Plans der Durchlegung der Straße von der Adolf-Hitler-Straße (heute Friedrichstraße) zur Alexander-von-Homeyerstraße durch die städtischen Anlagen.“ So begann der Artikel „Um die Straße durch die städtischen Anlagen Grimmens“ aus der „Grimmer Kreis-Zeitung“ vom 17. März 1937.

Ein historischer Blick in die üppig grünen städtischen Anlagen. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Wie der damalige Bürgermeister der Stadt Grimmen bei der Sitzung feststellte, wurde der Bau dieser Straße bereits in einer Sitzung vom 19. Oktober des Jahres 1933 als sogenannte Notstandsarbeit beschlossen. Vonseiten der Stadtvertreter gab es damals keinerlei Bedenken. Daraufhin wurden die geplanten Arbeiten vom Baurat geprüft und für gut empfunden worden. „Das Landesarbeitsamt Stettin habe an Hand der Pläne ebenfalls eine Prüfung vorgenommen und die Arbeit als Notstandsarbeit anerkannt“, heißt es in dem Zeitungsartikel.

Durch das Landesarbeitsamt wurde zugleich festgelegt, dass die Stadt Grimmen für jeden beschäftigten Arbeiter pro Tag drei Mark Zuschuss vom Staat erhalten sollte. „Die Arbeiten führen so gleichzeitig zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit“, heißt es in der Begründung.

Wie Bürgermeister Waterstradt auf der Sitzung der Gemeinderäte erklärte, hätte er bis zu jenem Tag keine Bedenken bezüglich dieses Bauvorhabens gehört. Nun wollte er von den Gemeinderäten hören, ob dies auch für sie gelte.

Straße durch die Anlagen wurde nie gebaut

An der daraufhin folgenden Aussprache beteiligten sich dann alle Gemeinderäte. „Während ein Teil der Ratsherren aus ideellen Gründen die Straße, die im besonderen ältere Einwohner und die Kinder in ihrer Erholung dort stört, nicht haben wollten, wies der übrige Teil der Ratsherren darauf hin, dass die Straße bereits jetzt in einer Strecke von mehreren Hundert Metern ohne Beeinträchtigung der Anlagenbesucher unmittelbar an den Anlagen vorbeiführe. Auch die weiteren 150 Meter würden die Besucher ebenso wenig stören“, heißt es in dem Bericht der „Grimmer Kreis-Zeitung“.

So unbefestigt sah die heutige Friedrichstraße einst aus. Ein Weiterfahren in die Greifswalder Vorstadt war nicht möglich. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Und es gab weitere Argumente, die für den Bau der Verbindungsstraße sprachen. Denn eines muss man wissen: Zur damaligen Zeit waren die heute als Greifswalder-Straße und Friedrichstraße bekannten Verkehrswege nicht miteinander verbunden. „In diesem Teil der Anlage fielen auch nur vereinzelte Bäume der Straße zum Opfer, auch sei er feucht und kalt und nur wenig von den Kindern und Alten belebt. Eine gewisse Lichtung der Anlagen und ein hineinbringen von Luft und Sonne sei dort im Gegenteil angebracht. Außerdem erführen die Anlagen eine Vergrößerung durch die Hinzunahme der bisher an den Ackerbürger Hückstädt verpachteten Koppeln und der zwischen Anlagen und der Hoikenrade liegenden trockenen Wiesenfläche, die zum Tummelplatz der Kinder geworden und auch mehr und mehr bepflanzt werde“, lauteten die Argumente.

Durch Abriss eines Gebäudes wurden beide Straßen verbunden

Doch trotz des Zuspruchs wurde die Straße nie gebaut. In der Folgezeit wurde ein Haus vor dem Greifswalder Tor abgerissen und so die Verbindung der beiden bereits angesprochenen Straßen geschafft.

Die städtischen Anlagen entwickelten sich in anderer Form weiter. Es entstand ein kleines Planschbecken für die Kinder und Jahre später wurde an jenem Ort sogar Tennis auf einem eigens angelegten Platz gespielt.

