Grimmen

Reine Elektrofahrzeuge sind im Landkreis Vorpommern-Rügen immer noch die Ausnahme. „Stand 1. August 2019 haben wir 116 Elektrofahrzeuge, die bei uns angemeldet sind“, erklärt Fachgebietsleiterin Silke Boller.

701 reine und kombinierte E-Fahrzeuge auf den Straßen des Landkreises unterwegs

Ein wenig aufgebessert wird diese Zahl durch kombinierte Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge. Deutlich an der Spitze sind hierbei mit Elektromotor und Benzin angetriebene Autos. „Derzeit sind im Landkreis 471 solcher Fahrzeuge registriert“, erklärt Silke Boller. Mit deutlichem Abstand folgt der sogenannte Plug-in-Hybrid, also ein Hybridantrieb mit Benzin und einem extern aufladbarem Speicher. Hiervon sind aktuell 66 Fahrzeuge auf den Straßen des Landkreises unterwegs. Desweiteren gibt es 46 Autos, die kombiniert mit Diesel- und Elektromotor betrieben werden. Lediglich zwei Fahrer setzen auf das Modell „Plug-in-Hybrid“ mit der Kombination aus Hybridantrieb mit Diesel und extern aufladbaren Speicher.

Die meisten Fahrer wollen kein „E“ auf dem Kfz-Kennzeichen

In welchen Fällen ein E-Kennzeichen erteilt wird, regelt das Elektromobilitätsgesetz . Unterschieden wird hierbei zwischen reinen Batterieelektrofahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeugen, zu denen auch Hybridfahrzeuge gehören. Plug-in-Hybridautos erhalten das E-Kennzeichen allerdings nur, wenn sie entweder nicht mehr als 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen oder mindestens 30 Kilometer vollelektrisch zurücklegen können. Hybridfahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2018 erstmals zugelassen wurden, müssen sogar 40 Kilometer Reichweite mit dem elektrischen Antrieb schaffen.

„Es kommt fast gar nicht vor, dass wir solche Kennzeichen anfertigen“, erklärt Gudrun Pfeffer aus der Grimmener Fertigungsstelle für Nummernschilder.

Dabei gibt es einige Vorteile für die Fahrer, die ein „E“ am Ende des Kfz-Kennzeichens zu stehen haben. Das Elektromobilitätsgesetz regelt nämlich, dass Fahrer von Fahrzeugen mit E-Kennzeichen von bestimmten Privilegien im Straßenverkehr profitieren können. Dazu zählt etwa kostenfreies Parken, das Aufheben von Durchfahrtsverboten oder das Befahren von Busspuren.

Das Problem: Dazu müssten Kommunen und Städte aber erst einmal die nötigen Voraussetzungen schaffen. Bisher liegt dem E-Kennzeichen allerdings nur in wenigen Orten eine verbindliche Rechtsordnung zugrunde: Städte und Kommunen fürchten häufig eine Beeinträchtigung des öffentlichen Nahverkehrs.

„Es müssen einfach Stück für Stück bessere Voraussetzungen geschaffen werden, um E-Fahrzeuge noch attraktiver zu machen“, glaubt Silke Boller meint: „Es gibt beispielsweise einfach noch zu wenige Ladestationen im Landkreis.“

Geänderte Öffnungszeiten Am Montag kann man sich sein Kfz-Kennzeichen von acht bis 12 Uhr anfertigen lassen. Dienstags hat die Kennzeichen-Stelle von acht bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Am Mittwoch ist die Fertigungsstelle geschlossen. Donnerstags sind die Öffnungszeiten von acht bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16 IUhr. Am Freitag öffnet die Kennzeichen-Stelle bereits um sieben Uhr und schließt um 12 Uhr.

Initialen von Familiennamen und Geburtstage weiterhin am beliebtesten

So bleiben in der Kfz-Kennzeichen-Fertigungsstelle in der Grimmener Bahnhofsstraße weiterhin die Klassiker ohne „E“ am beliebtesten. „Grimmener bevorzugen die Ortskennung ’GMN’, Menschen aus den umliegenden Gemeinde eher das Kürzel ’NVP’. Die Abkürzung ’VR’ wird eher weniger genommen“, informiert Gudrun Pfeffer und sagt: „Allgemein stellen wir die Kennzeichen mit den Ortskennungen ’VR’, ’GMN’, ’NVP’, ’RDG’, ’RÜG’ her.“

Immer noch gerne genommen werden Nummernschilder, auf denen die Initialen der Familiennamen und Geburts- oder Hochzeitstage kombiniert sind.

Raik Mielke