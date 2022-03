Grimmen

Der Fahrer eines E-Scooters aus Greifswald wurde am Freitagabend gegen 18.30 Uhr von der Polizei in Grimmen kontrolliert. Der 22-Jährige war ohne Pflichtversicherung auf seinem Electro-Roller in der Trebelstadt unterwegs.

Außerdem ergab ein Atemalkoholtest 1,49 Promille bei dem Fahrer. Ein Drogenvortest wies zusätzlich positive Ergebnisse auf THC und Amphetamine nach. Anzeigen wegen des Verdachts Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen.

Von ca