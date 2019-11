Grimmen: Ehrenamtlich als Koch in der Tafel tätig

Grimmen

In der Hansestadt Rostock wurde Thomas Kölpin (49) geboren, besuchte die Polytechnische Oberschule „ Pawel Beljajew“ und erlernte bei der Deutschen See Reederei den Beruf eines Kochs. „Ich war dann in der Spezialschifffahrt auf den Weltmeeren unterwegs. Konkret heißt dies wir holten unter anderem Früchte wie Orangen aus Kuba oder Bananen aus Panama. Auch in den Vereinigten Staaten waren wir. Es war eine sehr schöne Zeit, ein wenig von der Welt zu sehen“, erzählt Thomas Kölpin, Vater von zwei Kindern. Die Familie lebt in Elmenhorst und heute ist Thomas Kölpin in der Kinder-und Jugendwohngemeinschaft Zarrendorf als Bildungsbegleiter tätig. Ehrenamtlich unterstützt er die Grimmener Tafel als Koch. „Es macht mit großen Spaß immer wieder neue Gerichte zuzubereiten“,meint Thomas Kölpin, der sich in der Freizeit auch mit seinen vielen Tieren, wie Hühnern und Enten zuhause beschäftigt.

Von Walter Scholz