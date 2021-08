Grimmen

Was wäre unser öffentliches Leben ohne das Ehrenamt? Ob Kultur, Sport oder Seniorenbetreuung – viele Aktivitäten wären gar nicht möglich. Dies bestätigt auch die Direktorin des Seniorendomizils Kursana in Grimmen, Irene Salomo. „Wir sind sehr, sehr glücklich, so viele Mitstreiter zu haben. Dadurch gibt es bei uns auch eine Vielzahl von Veranstaltungen“, sagt die Direktorin.

Insgesamt 15 Leute sind es, die sich seit vielen Jahren engagieren, und es ist herauszuheben, dass sie sich auch schon fast alle im Seniorenalter befinden. Viele Monate war es nicht möglich, etwas im Domizil für die älteren Menschen zu tun, Corona verschloss alle Türen.

Ehrenamtler ermöglichen Aktivitäten

Nun gab es wieder eine stundenweise Öffnung und gleich gab es zwei Nachmittage mit den beliebten Bingo-Spielen. Auch Inge Schlaak mit der Mundharmonika und Edelgard Treisch mit dem Akkordeon waren sofort wieder im Einsatz.

Die Ehrenamtler wurden zu einer gemütlichen Kaffeerunde durch die Leitung des Kursana eingeladen. Klar, dass man ein Resümee von vergangenen Veranstaltungen zog und eine Vorschau auf die nächsten Monate machte. Gerne erinnert man sich an die jährlichen Theateraufführungen. Da ging es um die Länder rund um Deutschland, Märchen wie Rotkäppchen und Schneewittchen oder Berufe, die viele Ehrenamtler in ihrem Leben ausgeführt haben. Immer aktiv in der Regie Anita Zoth.

Proben des Heimchores sind ohne Marlis Zillmann nicht denkbar, denn sie engagagiert sich sehr für den Chor. Immer wenn es neue Bewohner gibt, wird sofort nachgefragt, wer Interesse an Gesang hat. Bewundernswert als Chormitglied ist dabei Werner Brandenburg, der im betreuten Wohnen lebt. Der fast 96-jährige Senior spielt ganz hervorragend Harmonika und ist gar nicht mehr aus dem Chor wegzudenken.

Ob nun Sommerfest, Sportfest oder andere Veranstaltungen die Ehrenamtler sind immer dabei. In wenigen Tagen sind wieder Ausflüge zum Tierpark in Grimmen geplant und dann werden viele Senioren mit ihren Rollstühlen begleitet. Zu ihnen gehört auch Marko Sandhop, der oft mit Senioren bei Spaziergängen unterwegs ist. „In der Kaffeerunde war man sich einig: Wir machen weiter, neue Ideen sind gefragt und natürlich suchen wir weitere Mitstreiter “, meint Marlis Zillmann und hofft, dass es nicht wieder zu Einschränkungen in der Einrichtung kommt.

