Grimmen: Ein BWLer, der einst auf den Weltmeeren schipperte

Grimmen

Ein echter Grimmener ist Henry Schulz. Bei der DSR (Deutsche-See-Reederei) erlernte er den Beruf eines Schiffsmechanikers. Dieser Job führte ihn auf Fahrten rund im die Welt.„Ich erinnere mich gerne an die sehr interessanten Schiffsreisen nach Mittelamerika “, sagt der 50-jährige verheiratete Vater eines Kindes. Bis 1992 war er auf den Meeren unterwegs, danach schulte er zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel um, studierte BWL an der Fachhochschule in Wismar und arbeitet seit 1995 bei der Fries Holzsysteme GmbH. Jetzt ist Henry Schulz Abteilungsleiter für den Bereich Fenster und Außenbauelemente.

25 Jahre war Henry Schulz aktiver Ringer und möchte nun auch etwas für den Freizeitsport unserer Bürger machen. „Wir wollen die traditionsreichen Frühlings-und Herbstwanderungen wieder beleben und werden deshalb am 9. April einen „Frühlingswandertag“ durchführen. Es wird Strecken für Wanderer und Radler geben. Der Start ist um 10 Uhr beim Polizeischützenverein“, erzählt Henry Schulz im Namen der Organisatoren und hofft natürlich auf eine rege Beteiligung.

Von Walter Scholz