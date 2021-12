Grimmen

Der Weihnachtsmann war am Montagmorgen anscheinend in Grimmen unterwegs. Und um genau zu sein, im Heidebrinker-Weg. Denn als die Tafelmitarbeiter gerade mit dem Ausladen der abgeholten Lebensmittel beschäftigt waren, stand direkt vor dem Eingang plötzlich eine große Palette. Diese war mit Schleifen dekoriert und Christbaumkugeln behangen.

Und was sich auf der Palette befand, sorgte für große Emotionen bei Tafel-Chefin Susanne Taraschinski.

Ein drei Jahre altes Kühlaggregat verschafft vorerst Abhilfe

Vor den Räumlichkeiten der Grimmener Tafel stand am Montagmorgen also eine Palette. Auf ihr festgezurrt ein großes Kühlaggregat und daran befestigt ein kleiner Brief. In diesem hieß es: „Liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterinnen der Grimmener Tafel, regionale Projekte liegen mir am Herzen. Umso mehr freue ich mich, Sie und Ihre Kunden mit diesem Klimaaggregat wieder einmal unterstützen zu können. Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachtsfeiertage. Herzliche Grüße – Ein Grimmener.“

Freudestrahlend und überwältigt von der anonym abgegebenen Überraschung bedankte sich Tafel-Leiterin Susanne Taraschinski. „Diese Spende ist einfach unglaublich toll. Ich konnte bereits eine kurze Rücksprache mit unserem Techniker halten und dieser erklärte mir, dass dieses Aggregat für unsere Tiefkühlzelle sofort einsatzbereit wäre. Damit ist uns wirklich sehr geholfen“, betont sie.

Das Klimaaggregat ist rund drei Jahre alt und kann das alte vorerst definitiv ersetzen.

Sparkasse spendiert 3800 Euro für die Grimmener Tafel

Holger Kelm, Filialleiter Sparkasse in Grimmen, spendet jedes Jahr für die Tafel. Auch für die Weihnachtsaktion der OZ übergibt die Sparkasse Geld an den Verein. Quelle: Christin Assmann

Und am Nachmittag wartete bereits ein weiterer überraschender Besuch auf die Tafel-Mitarbeiter. Holger Kelm, Filialleiter der Sparkasse in Grimmen, überreichte der Tafel einen überdimensionalen Scheck, auf dem eine Summe von 3800 Euro stand. Die Sparkasse Vorpommern ist ein langjähriger Partner der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit der Grimmener Tafel. „Wir unterstützen den Verein und das große Engagement seit vielen Jahren“, betont Kelm.

Und dies ist beileibe nicht die einzige Spende, die in den vergangenen Tagen auf das Spendenkonto einging.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: Tafel Grimmen e.V. Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt ­Freude“ IBAN: DE 81 1505 0500 0100 1030 06 Zudem befindet sich eine Spendenbox im Vorzimmer des ­Grimmener Bürgermeisters im ­Rathaus der Stadt.

Wir uns recht herzlich bei folgenden Spendern: Ria und Karsten Peter (20 Euro), Inge Sobczak (30 Euro), Reni Schulz und Hubert Rickelt (50 Euro), Andreas und Birgit Hoth (50 Euro), Ulrich und Ursula Golke (30 Euro), Udo und Sigrid Merseburger (30 Euro), Elke und Bodo Frommholz (50 Euro), Mario Bauch (100 Euro), Ingeborg Scherlach (100 Euro), Stefan Pinger (200 Euro), Thomas und Grit Scherlach (200 Euro) sowie DLJ Agrar GmbH Leyerhof (500 Euro).

Tolle Spendenbereitschaft ermöglicht eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung

„Die Spendenbereitschaft überwältigt uns alle. Wir sind so dankbar und werten diese Unterstützung der Privatleute und Unternehmer auch als Würdigung unserer Leistung“, sagt Susanne Taraschinski und erklärt: „Neben der Erweiterung der Tiefkühlzelle – die uns viele tausend Euro kosten wird – werden wir aufgrund der tollen Spendenbereitschaft weitere notwendige Projekte angehen können“, sagt sie.

So müssen beispielsweise auch die Fahrzeuge, welche täglich die Lebensmittel aus dem gesamten Landkreis abholen, repariert werden. „Zudem überlegen wir uns gerade eine Überraschung, die wir kurz vor dem Heiligen Abend bekanntgeben werden. Nur so viel schon mal: Der eine oder andere Tafelbesucher wird so wesentlich sorgenfreiere Feiertage haben“, verspricht Susanne Taraschinski.

Von Raik Mielke