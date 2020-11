Grimmen

Nachdem rund fünf Monate Homeschooling geschafft waren und die Nerven bei Schülern und Lehrern nach Kämpfen mit dem Drucker, dem Laptop und dem WLAN blank lagen, werden die Pauker der Region seit dem Sommer wieder im Klassenzimmer unterrichtet.

Doch wie lernt es sich mit Mundschutz und Sicherheitsabstand? Wie sieht der Tagesablauf aus? Reporter der Grimmener Jugendredaktion sind diesen Fragen auf den Grund gegangen und geben einen Einblick in einen inzwischen „normalen“ Schultag am Gymnasium Grimmen.

Anzeige

Volle Busse – nicht jeder bekommt einen Sitzplatz

Die meisten Schüler des Gymnasiums kommen mit dem Bus zur Schule. Im Bus gilt aktuell die Masken- und Abstandspflicht. Jedoch kann leider nur die Maskenpflicht verwirklicht werden, da viel zu viele Schüler mit einem Bus befördert werden. Nachdem der Bus schließlich an der Bushaltestelle zum Stehen kommt, gehen die Schüler mit Mund-Nasen-Bedeckung in ihre eingeteilten Aufenthaltsbereiche.

Hier wartet nun die ganze Klasse auf ein Klingelsignal, das ihnen die Erlaubnis gibt, ihr Schulgebäude zu betreten und auf dem direkten Weg zum Klassenzimmer zu gehen. Auch auf diesem Weg müssen die Schüler den Mundschutz tragen. Im Klassenzimmer sind alle Fenster offen, damit eine ausreichende Belüftung des Raumes sichergestellt wird. Ist der Rucksack abgestellt, müssen erst einmal die Hände gewaschen und desinfiziert werden. Erst jetzt kann der Unterricht ohne Mund-Nasen-Bedeckung beginnen.

Lesen Sie auch

Wenn es zur Pause klingelt, setzen alle ihren Mundschutz auf und begeben sich wieder in ihre nach Klassenstufen aufgeteilten Bereiche.

Veränderte Pausenzeiten, um Schulspeisung zu ermöglichen

Die Mittagspausen wurden verschoben, damit die siebten und achten Klassen, nicht mit den neunten bis zwölften Klassen in Berührung kommen. Die elften und zwölften Klassen müssen vor der Cafeteria und die neunten und zehnten Klassen in der Cafeteria essen, damit sich auch diese nicht vermischen. In und vor der Cafeteria gilt die Maskenpflicht, außer man isst.

Mit „itslearning“ könnte es besser laufen

Damit das Gymnasium auf einen möglichen weiteren Lockdown vorbereitet ist und nicht mehr alles über E-Mail geregelt werden muss, wird aktuell an der Onlineplattform „itslearning“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet. Über diese soll dann der Onlineunterricht stattfinden.

Doch wie sehen Schüler und Lehrer das Ganze? Was ist gut, was schlecht? „Also beispielsweise finde ich ziemlich unnötig, dass beim Warten auf den Bus eine Maske getragen werden muss, da wir uns ja an der frischen Luft befinden“, sagt Bennet Hess. „Froh bin ich jedoch, dass wir im Unterricht keine Maske tragen müssen, da der Unterricht sonst noch anstrengender und die Kommunikation massiv eingeschränkt wäre“, meint der Neuntklässler. „Da ich ziemlich gut mit der Technik arbeiten kann und unser Internet schnell ist, hatte ich keine Probleme zu Hause. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für andere schwieriger war“, ergänzt der Schüler und sieht die neue Onlineplattform als wichtigen Schritt: „Nutzen wir das nächste Mal ‚itslearning‘, könnte es besser laufen. Denn beim ersten Lockdown fehlte die Kommunikation zum Lehrer.“

Auch Änny Lesnik, ebenfalls aus der neunten Klasse, hatte keine Probleme mit dem Homeschooling. Auch wenn diese Art des Lernens, wie sie sagt, keinen Spaß gemacht habe. „Man hatte viele Aufgaben und durfte seine Freunde nicht sehen. Man konnte sich jedoch wenigstens alle Aufgaben allein einteilen. Mit ‚itslearning‘ würde alles definitiv besser klappen“, meint sie. Masken findet die Schülerin fehl am Platz. „Zudem werden aktuell die Räume komplett ausgekühlt, was sehr unangenehm ist“, beschreibt sie.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Man arrangiert sich eben mit den neuen Verhaltensregeln

Lehrer und Schüler des Gymnasiums arrangieren sich also mit der Pandemie und den damit verbundenen Regeln. Wohl auch, weil sie wissen, dass der Virus den Schulalltag wohl noch lange begleiten wird und es ohne diese Maßnahmen keinen Frontalunterricht geben würde. Denn die Realität des Homeschooling sieht nun mal wie folgt aus: Alle sitzen vor dem heimischen Rechner und versuchen etwas zu verstehen, das sie gerade zum ersten Mal sehen und wofür sie außer im Internet keine Erklärung finden.

Von Julian Block und Nele Beier