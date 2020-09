Grimmen

Wie wappnen sich Senioren gegen Betrugsversuche & Co.? Für die Mitglieder des Seniorenbeirates Nordvorpommern e. V. gab es während der jüngsten Mitgliederversammlung in Grimmen wertvolle Tipps.

Als dienstältester Westbeamter und ehemaliger Bundespolizist stellte sich Gerd Slowy aus Sassnitz den Mitgliedern des Seniorenbeirates nicht ganz ernst gemeint vor. Dann allerdings widmete er sich ernsten Themen: Enkelktrickversuche, Taschendiebstähle und andere Gaunereien.

Fachvortrag Senioren als Opfer

Gerd Slowy Quelle: OZ-Foto

„Senioren als Opfer“ lautete der Titel des Fachvortrages und Slowy nutzte das Polizeipresseportal der vergangenen zwei Monate, um die Anwesenden aufzuklären, was passiert, und vor allem, was man dagegen tun kann. Taschendiebe in Einkaufsmärkten waren beispielsweise wiederholt aktiv und erfolgreich, informierte er. „Dabei kommt es den Dieben weniger aufs Bargeld, sondern viel mehr auf Datenklau an“, sagt Gerd Slowy. Namen, Adressen, Bankdaten sind gefragt. Die finden Diebe auch schon mal im Papierkorb am Geldautomaten oder in den blauen Papiertonnen“, sagt er vorwurfsvoll und warnt davor, dass mit solchen Daten nicht nur „Preisausschreibengewinne“ angekündigt und die Betroffenen anschließend ordentlich abgezockt werden. Wenn Betrüger Adressdaten und Ähnliches haben, seien sogenannte „Enkeltrickversuche“, bei denen die Notlage von angeblichen Familienmitgliedern vorgetäuscht wird, oft an der Tagesordnung. „Ziehen Sie immer jemanden, den Sie gut kennen, zurate“, rät Slowy.

Immer misstrauisch bleiben

„Und lassen sie keinen Fremden in die Wohnung“, sagt er bestimmt. Handwerker der Hausverwaltung seien immer angekündigt. Auch wenn jemand nur schnell etwas für die Nachbarin abgeben wolle, könnten der Autoschlüssel oder die Geldkarte vom Flurschrank fix gestohlen werden.

Fachtagung in Trinwillershagen Zu einer weiteren Informationsveranstaltung lädt der Seniorenbeirat Nordvorpommern e. V. am Mittwoch, dem 30. 9. von 10 bis 16 Uhr nach Trinwillershagen in die Gaststätte „Zu den Linden“ ein. Veranstalterist die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) MV. Dabei geht es in verschiedenen Fachvorträgen unter anderem um die Rente (Martina Tegtmeier SGK-Geschäftsführerin), um Sport im Alter (Dr. Georg Weckbach aus Stralsund) und „Demenzkrankheit – habe ich schon Alzheimer?“( Susanne Tessendorf und Regina Masucht vom Förderverein für Menschen mit Demenz e. V.). Für die Veranstaltung kann man sich unter Telefon 038326/407810 noch anmelden, da bis zu 200 Teilnehmer möglich sind.

Falsche Polizisten sind ebenso immer noch in Mode. „Die Polizei kommt niemals zu Ihnen und fordert Geld oder Wertsachen – nicht für Ermittlungen und auch nicht, um eventuelle Verfahren, zum Beispiel, weil Falschgeld im Umlauf ist, einzustellen“, informiert Slowy weiter. Und noch einen Tipp hat er: Bei fremden Personen, Gewinnversprechen und angeblichen Bearbeitungsgebühren –immer misstrauisch bleiben.

Von Almut Jaekel