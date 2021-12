Grimmen: Ein herzliches Dankeschön für alle Spenden

Grimmen

“Helfen bringt Freude“ – das Motto der traditionellen OZ-Weihnachtsaktion – wird seit Beginn der diesjährigen Adventszeit wieder mit Leben gefüllt. Unterstützt wird in diesem Jahr die Grimmener Tafel, welche sich seit 16 Jahren in der Trebelstadt um Menschen kümmert, die Hilfe brauchen. Fast 1000 Leute aus dem gesamten Landkreis werden derzeit mit Lebensmitteln unterstützt.

Dieses große Engagement wird derzeit von Ihnen unterstützt. Auch heute können wir uns wieder bei zahlreichen Spendern aus der Region bedanken. Mit Ihrer Spende sorgen Sie dafür, dass die Grimmener Tafel auch in den nächsten 16 Jahren für jene Menschen da sein kann, die dringend Hilfe benötigen. Denn eines ist klar: Jeder kann in die Situation kommen, in der er die Unterstützung von seinen Mitmenschen braucht.

Liesen...alles für den Bau GmbH spendiert 2000 Euro

Die „LIESEN…alles für den Bau GmbH“ produziert und vertreibt als einer der führenden Hersteller von Bitumenemulsionen und bituminöser Sonderprodukte in Deutschland eine Vielzahl von Straßen- und Hochbauprodukten für die Straßensanierung. Das Unternehmen hat auch in der Trebelstadt einen Standort im Grimmener Gewerbegebiet. Neben zahlreichen weiteren Standorten in Deutschland gibt es auch Niederlassungen in Österreich, Lettland, den Niederlanden oder Südafrika. Nun spendierte das Unternehmen 2000 Euro für die diesjährige OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: Tafel Grimmen e.V. Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt ­Freude“ IBAN: DE 81 1505 0500 0100 1030 06 Zudem befindet sich eine Spendenbox im Vorzimmer des ­Grimmener Bürgermeisters im ­Rathaus.

Wir bedanken uns zudem recht herzlich bei folgenden Spendern: Bela Handels GmbH & Co. KG (350 Euro), Lothar und Inge Kloska (20 Euro), Erika Gerecke (50 Euro), Ulrich und Ilona Lewerenz (20 Euro), Klaus und Bärbel Richardt (20 Euro), Kornelia und Achim Thymian (20 Euro), Reinhard und Margit Kasten (20 Euro), Brigitte Schafferus (20 Euro), Reinhard Reimer und Frau (20 Euro), Karin Hummel (20 Euro), Karsten und Angelika Blumenthal (20 Euro), Detlef und Gisela Arndt (25 Euro), Wilfried und Heidemarie Abs (30 Euro), Hans-Eberhard Loebel und Frau (50 Euro), Peter Bäcker (50 Euro), Eckhard und Anette Köhn (50 Euro), Sven Wohlfahrt (50 Euro), Aranka Darda (50 Euro), Heino und Barbara Schaar (100 Euro), Ellen Küther (100 Euro), Reiner Eggert (100 Euro), Albrecht und Anja Filitz (120Euro), Handelshof Vorpommern GmbH (1000 Euro), Edelgard-Marita Tiedke (10 Euro), Klaus Schulz (20 Euro), Maren Grabbert (20 Euro), Peter und Brigitte Seidel (20 Euro), Helga und Hubert Zilse (20 Euro), Antje Wolf (50 Euro), sowie Manfred Junghans (50 Euro).

Von Raik Mielke