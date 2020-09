Grimmen

In den Verkaufsraum einer Tankstelle in Grimmen ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am frühen Dienstagmorgen eingebrochen worden. Der oder die bislang unbekannten Täter brachen einen Geldautomaten im Kassenbereich auf. Daraus entwendeten sie eine bisher unbekannte Summe Bargeld, berichtete eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Waren seien nach erster Sichtung nicht gestohlen worden.

Die Alarmanlage der Tankstelle in der Greifswalder Chaussee löste nach Angaben der Polizei gegen 3.15 Uhr aus. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei ergebnislos verlaufen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 1500 Euro.

Zeugen gesucht

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle (Telefon 0395 / 55 82 22 24), die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ/dl