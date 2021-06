Grimmen: Endlich wieder Konzert

Grimmen

Lange hatten die Grimmener gewartet – am Freitagabend konnten etwa 80 von ihnen das Jugendblasorchester der Stadt wieder live erleben. „Eineinhalb Jahre sind wir nicht in solch einer Formation aufgetreten“, sagte der Leiter Volkmar Doß.

Und so mussten kurz vor Beginn Stühle geholt und gerückt werden, um allen Gäste auf dem Innenhof der Kreismusikschule Platz zu bieten. Den Gästen war es scheinbar ziemlich egal, wie sie saßen – Hauptsache wieder Musik, Zusammensein, Kultur. Denn den ersten Beifall für die jungen Musiker und ihren Dirigenten gab es bereits nach dem Einspielen der 25 Kinder und Jugendlichen. In normaler, Nicht-Corona-Besetzung sind es etwa 60.

Dabei hatte Volkmar Doß zunächst Bauchschmerzen, als er davon hörte, dass diese Veranstaltung als Konzert betitelt worden war. „Eigentlich ist es nur eine Ergebnispräsentation der ersten Probenwoche nach 18 Monaten, und viele der jungen Musiker sind ganz neu dabei, haben noch nie in ihrem Leben in solch einem Ensemble gespielt und in den letzen Monaten sowie nur allein vor der Kamera zu Hause geübt“, sagt Doß.

„Playing together - so much better“ (Gemeinsam zu spielen ist so viel besser) war dann auch das erste und in Variation nach jeder Menge Applaus und Zugabe-Rufen auch das letzte Stück des Abends. Und so ließen sich die Grimmener nicht lange bitten, etwas später selbst aktiv zu werden, zu klatschen, zu schnalzen und zu klopfen und sogar ein wenig mit ihrer Stimme zu unterstützen.

Von Almut Jaekel