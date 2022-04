Grimmen: Endlich wieder Wettkämpfe – Turnierkalender spornt neue Ringer-Kids an

Grimmen

Der Pfiff ertönt, der Kampf ist eröffnet – genau so läuft es für die jungen Ringer von Mathias Schuck an den Wochenenden jetzt wieder. „Es ist ein Stück weit Normalität zurück. Die Turniere sind in vollem Gange und bis zur Jahreshälfte gibt es viele Wettkämpfe“, erklärt Trainer Schuck. Keines der Mitglieder hat das Ringertrikot während der Pandemie komplett abgelegt. Sogar neue Kinder wollen sich auf der Matte beweisen. „Den Aufschwung merkt man richtig. Die Kinder kommen wieder und trauen sich die Wettkämpfe zu. Der Zweikampf ist nicht für jeden ideal. Manche Kinder entscheiden sich dagegen, bei anderen weckt das den Ehrgeiz“, so Schuck weiter.

Denn das Ringen fördere das Durchsetzungsvermögen und „nicht aufzugeben, wenn es schwieriger wird und auch mit Niederlagen umzugehen. Wenn du gut gekämpft hast und dein Gegner einfach stärker war, muss man auch das verstehen.“ Das müsse ebenfalls gelernt sein und „du lernst deinen eigenen Weg zu gehen. Wir geben dir den Background und sie lernen, sich auch zu wehren, wenn es notwendig ist, doch ihr Können nicht auszuspielen, um mutwillig auf andere loszugehen“, betont der Sportler. Andere Werte wie Fairness, Disziplin und Pünktlichkeit gehen mit dem Sport ebenso einher.

Sechs Trainingsgruppen stürmen unter der Woche abwechselnd die Matten im Grimmener Sportstudio unter Anleitung der Co-Trainer Christian Ludek und Djamila Schuck. Zwei weitere Gruppen könnten für die Neuzugänge dazukommen. Einer davon ist der neunjährige Noah, der keinem Ball hinterherjagen möchte, sondern: „Kämpfen. Das möchte ich und darum geht es ja.“ Das kann so nicht ganz unterstrichen werden, denn vor den Übungen kommen ausgedehnte Vorbereitungen zum Aufwärmen, um Beweglichkeit, Koordination und Gleichgewicht zu schulen.

Ringen ist mehr als der Kampf

„Ringen ist mehr. Körperliche Athletik gibt es in anderen Sportarten nicht in diesem Maß. Der Mix aus allen koordinativen Fähigkeiten wird beim Ringen extrem gut geschult. Der Umgang mit der körpereigenen Kraft im Zusammenspiel mit der Gelenkigkeit – das macht die Sportart aus“, weiß Trainer Schuck und ergänzt: „Aber klar, es geht auch richtig zur Sache und das wissen die Jungs und Mädchen. Das ist ein Angriffssport und wir haben hier echte Leistungsträger, die sich nach den letzten Jahren auch wieder behaupten können.“

Ziel ist es, den Gegner auf die Schultern zu legen, zu beherrschen und im besten Fall zu gewinnen. Im Freistiltraining fällt auf, dass die Gruppen gewissenhaft beobachtet werden und zwischendurch auf Fehler und saubere Umsetzung der Methodik hingewiesen wird. Dabei kommen Hinweise zu Fehlern vom Trainer, die beim internationalen „Petermännchen“-Turnier in Schwerin schon gesehen wurden. Trotzdem haben die Grimmener Ringer-Kids – unter 230 Kindern aus 26 Vereinen aus Deutschland, Ungarn und Tschechien – vier Medaillen und eine Reihe gut platzierter Urkunden mitgebracht.

Beim internationalen Petermännchen-Pokalturnier in Schwerin hat die Truppe vier Medaillen errungen. Quelle: privat

Janosch Thorin Lange hat den ersten Platz in der D-Jugend errungen. „Die Gegner waren schon schwer, aber nicht zu hart. Das ging“, sagt der Neunjährige nach dem goldenen Erfolg. „Den Kampf zu gewinnen, das Hochgefühl nach dem Sieg und die Bestätigung sind Lohn für das harte Training. Das ist auch wichtig für die Kinder“, weiß der Trainer. Die Kinder von den Bildschirmen wieder zu mehr Bewegung zu animieren und aus dem Haus zu kriegen sei nach den Wehen der Pandemie nicht einfach. Erfolge und Erfahrungen motivieren die jungen Ringer.

Siegertreppchen und Platzierungen Unter den 15 Grimmener Mädchen und Jungs – von E- bis C-Jugend – hat Janosch Thorin Lange den 1. Platz, Maja Schuck den 2. Platz und Eyk Liebau und Neve Ilke den 3. Platz errungen. Vivien Ilke hat den 4. Platz geschafft und Platz 5 ging an Nele Anastasia Helle, Heidi Brauner, Hanna Steinmeier und Pauline Kreiselmeier. Den 6. Platz erreichten Till Walter Foerster, Paul Schmalz und Ebby Pallesch und für Linus Vincent Bast gab es den 10. Platz. Der 11. Platz ging an Lukas Hoppe und der 13. Platz an Lewin Martens.

Zusätzlich lebt auch eine Tradition wieder auf – der Trainingsbeste wird wieder gekürt und für Eifer und gute Leistungen vom Verein gewürdigt. „Das schafft auch Selbstvertrauen. Mein Vertrauen haben sie, jetzt müssen sie sich selbst vertrauen“, sagt Schuck. Das genießt auch die größte unter den jungen Damen. „Wenn Marina angreift, hat die richtig Power“, heißt es vom Trainer. Die 15-Jährige ist schon seit drei Jahren dabei und hat das Ringen durch eine Freundin entdeckt. „Es macht Spaß und ich fand es von Anfang an stark“, erzählt Marina und fügt mit Blick auf die mitteldeutsche Meisterschaft der weiblichen Jugend in Berlin hinzu: „Man hofft immer, einen guten Platz zu bekommen, aber aufgeregt bin schon.“

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

150 junge Damen aus zehn Bundesländern traten gegeneinander an, um Titel abzuräumen. Für das Treppchen hat es nicht gereicht, aber „nur haarscharf. Bei Pauline und Vivien fehlte nur ein Sieg und Hannah wurde bei einer Technik gekontert. Sonst hätte sie Bronze erreicht.“ Marina und Sophie seien im letzten Jahr noch etwas verhalten auf die Matte gegangen. „Davon war dieses Mal nichts zu spüren. Sie kämpften aktiv und konnten gut mit ihren Gegnern mithalten und Aktionen abwehren“, resümiert Schuck. So geht es weiter bis zu den Sommerferien. Die Wochenenden sind gut voll und im Mai geht es für eine Truppe junger Ringer sogar nach Schweden.

Von Christin Assmann