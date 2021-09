Grimmen

Der junge Mann strahlt über das ganze Gesicht, denn Nico Wieck hat gerade seine dreijährige Lehre abgeschlossen und ist nun Pflegefachkraft im Grimmener Seniorendomizil „Kursana“. In Stralsund geboren besuchte er in der Hansestadt die Adolph-Diesterweg-Realschule. Seit 2018 wohnt Nico nun schon in Grimmen.

„Ich wollte schon immer etwas mit Menschen zu tun haben und gerade den älteren Senioren etwas zurückgeben, die ja immer für uns da waren. Und weil in diesem Bereich unserer Gesellschaft junge Menschen fehlen, ist der Berufswunsch schon sehr früh bei mir gereift“, erzählt der 23-Jährige.

Der Grimmener schreite mit viel Engagement zu Tat, betonen seine Kolleginnen und Kollegen. In der Freizeit trifft sich Nico Wieck gerne mit Freunden, hört viel Musik oder ist mit dem Fahrrad unterwegs und fotografiert mit Vorliebe in der Natur.

Von Walter Scholz