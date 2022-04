Grimmen: Entscheidung zum Standort des Kultur-Campus fällt jetzt

Grimmen

Die Stadt Grimmen hat sich als Standort für den sogenannten Kultur-Campus Nordost beworben – eine Standortentscheidung steht in diesem Frühjahr aus. Jetzt bekräftigten Grimmens Stadtvertreter diese Initiative mit einem Antrag aller Fraktionen (CDU, Linke, SPD) und einem einstimmigen Beschluss. „Die Fraktionen unterstützen die Bewerbung der Stadt Grimmen um den Sitz einer Bundes- und Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung mit Sitz in Vorpommern“, heißt es darin.

Gemeinsam mit dem Regionalen Planungsverband Vorpommern hatte der Opernale e. V. – ihn gibt es seit 2010 – eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die prüft, ob und wie eine solche Einrichtung in Vorpommern etabliert werden kann.

Mehrere Bewerber

Das Projekt eines Kultur-Campus Nordost hatte die künstlerische Leiterin des Opernale-Festivals, Henriette Sehmsdorf, bereits im vergangenen Jahr in Grimmen vorgestellt. „Es liegt uns Künstlern schon Jahrzehnte am Herzen, eine Akademie im Land zu errichten“, sagte Sehmsdorf. Aber bisher sei die Kulturlobby nie so stark gewesen, dass die enormen finanziellen Mittel dafür beschafft werden konnten. Jetzt hätte es Signale aus Schwerin gegeben, dass sich das ändern könnte.

Henriette Sehmsdorf Quelle: Christian Rödel

Beworben als Standort für den Kultur-Campus Nordost haben sich neben Grimmen auch Ribnitz-Damgarten, Anklam, Demmin, Loecknitz-Penkun, Peenetal/Loitz und die Stadt Strasburg. Drei Standorte kommen jetzt in der engeren Wahl und am 29. April fällt die Entscheidung, wo der Kultur-Campus Nordost entstehen soll. Danach soll das Konzept gemeinsam mit den Verantwortlichen des ausgewählten Standorts verfeinert werden. Die Mittelakquise soll bis Ende 2023, Planung und Bau in den Jahren 2026/27 und 2030 der Einzug in die Kunstakademie erfolgen.

Kultur-Campus Nordost Eine Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer Bundes- und Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung in MV mit Sitz in Vorpommern wurde bereits am 30. Juni 2021 auf Basis einer Kooperation des Opernale-Vereins mit dem Regionalen Planungsverband Vorpommern veröffentlicht. Kernidee ist die Schaffung einer Institution für künstlerische Bildung für jedes Alter und jeden Professionalisierungsgrad. Der Schwerpunkt soll aber die Stärkung der Breitenkultur in Musik, Tanz und Theater sein. Der Bedarf ist groß, denn immerhin gibt es in MV mindestens 18 kulturell arbeitende Landesverbände. Allein zum Chorverband gehören 102 Chöre mit etwa 3500 Sängern. Hinzu kommen circa 6000 Mitglieder in kirchlich organisierten Chören.

Kernidee ist die Schaffung einer Institution für künstlerische Bildung für jedes Alter und jeden Professionalisierungsgrad. Der Schwerpunkt soll aber die Stärkung der Breitenkultur in Musik, Tanz und Theater sein. Projekte und Projektwochen, Tagungen, Fort- und Weiterbildungen, Konferenzen, Wettbewerbe, Konzerte, interkulturelle Feste, Festivals und vieles mehr sind an dem zu schaffenden Ort der Akademie denkbar. Entsprechend sind Konzertsäle, Konferenzräume, Proberäume, Unterbringungsmöglichkeiten und einiges mehr notwendig. Auch Außenanlagen, etwa mit einem Spielplatz und einem Fußballplatz, sind denkbar, ebenso wie ein gastronomischer Bereich.

Grimmens Lage perfekt

„Wir begleiten das Thema schon jahrelang“ sagt Stadtpräsident Harry Glawe. Positiv in der Entscheidungsfindung für Grimmen sei die sehr gute verkehrstechnische Lage mit der Autobahn, der Bahnanbindung. Es seien geeignete, günstige Flächen vorhanden und Grimmen liege im Herzen Vorpommerns. Und schließlich komme auch die Opernale, die sich hinter das Projekt klemmt, aus der Region. Sie ist in Jager in Sundhagen bei Grimmen zu Hause. Die Opernale selbst favorisiert gegenwärtig einen Standort in der Grellenberger Straße in wunderschöner Natur.

Grimmens Stadtpräsident Harry Glawe Quelle: Cornelius Kettler

Denn viel gesunde Natur in ländlicher Umgebung sollte ebenso vorhanden sein wie die Möglichkeit für Ausflüge in Tourismusgebiete. Geschaffen werden müssen auf dem Campus große und kleine Säle, Gastronomie, Beherbergungsmöglichkeiten mit etwa 80 Betten oberhalb des Jugendherbergsniveaus, Werkstätten, Lagerräume, ein Amphitheater, ein Bolzplatz …

30,5 Millionen Euro soll der Bau kosten. Wer was bezahlt und welche Fördermittel zur Verfügung stehen, muss noch geklärt werden. Auch der laufende Betrieb bedürfe eines Zuschusses aus öffentlicher Hand, bis zu 500 000 Euro. In erster Linie soll diesen Zuschuss das Land tragen.

Von Almut Jaekel