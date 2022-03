Grimmen/Lwiw

Mit gesenktem Kopf stehen die Geflüchteten am Mittwoch vor der Grimmener Tafel. Eine von ihnen ist die 61-jährige Nina Ukrdeshchytsia. Sie hat ihren Enkelsohn auf dem Arm – er weint. Die sieben Frauen sind die ersten ukrainischen Flüchtlinge – die nach Tagen der Tortur – die Trebelstadt erreicht haben. „Wir erwarten in den nächsten Tagen neun Familien aus dem Kriegsgebiet. Wir wollen helfen – sofort“, betont Bürgermeister Marco Jahns.

Die Vorbereitungen laufen auch Hochtouren. Ein Gesetzesentwurf soll noch in dieser Woche folgen. Jedoch möchte Grimmen nicht warten – bereitet nun im Eiltempo Wohnungen im Stadtgebiet Südwest vor. Unterstützung gibt es hierbei von der Tafel. Doch diese wird nicht reichen.

Die OSTSEE-ZEITUNG traf die ersten Kriegsflüchtlinge, sprach mit ihnen über die schrecklichen Erlebnisse der vergangenen Tage, zurückgelassene Partner und ihre Flucht aus dem geliebten Heimatland. Zudem erklären Tafelchefin Susanne Taraschinski und Bürgermeister Marco Jahns worauf es in den kommenden Tagen ankommen wird und welche Unterstützung aus der Bevölkerung unbedingt gebraucht wird.

Verbindung zum zurückgelassenen Mann ist abgebrochen

Nach vielen Worten ist den vier ukrainischen Frauen und drei Kindern aus Lwiw am Mittwochmorgen nicht zumute. Vor der Grimmener Tafel werden sie von Bürgermeister Marco Jahns über die weitere Vorgehensweise informiert.

Vorerst sind die sieben Flüchtlinge bei Valeri Stoll untergekommen. Der Mann lebt bereits seit fünf Jahren in Grimmen. Nina Ukrdeshchytsia ist seine Schwiegermutter. Sie und ihre sechs Enkelkinder holte er am Dienstag aus Stettin ab. Zuvor erlebten die Ukrainer viele Stunden der Angst. Besonders für die Kinder waren die vergangenen Tage katastrophal. Fast ganztägig heulten die Sirenen auf – das Warnzeichen für drohende Luftangriffe.

Den Weg zur polnischen Grenze musste Nina Ukrdeshchytsia ohne ihren Mann antreten. Er muss in der Ukraine bleiben – dort sein Land verteidigen. Noch schlimmer aber: Seit drei Tagen ist die Verbindung zu ihm abgerissen. „Zuvor hatte er sich immer noch gemeldet. Jetzt bleibt nur das bange Hoffen, dass es ihm – den Umständen entsprechend – gut geht“, sagt Valeri Stoll.

Valeri Stoll lebt bereits seit fünf Jahren in Grimmen

In den ersten Wohnungen hat die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Feldbetten aufgestellt. Quelle: DLRG

Er wohnt seit fünf Jahren mit seiner Frau im Grimmener Stadtgebiet Südwest. „Warum muss es Krieg geben?“ Eine Frage, die Valerie Stoll während des Interviews immer wieder stellt. Man merkt die Verzweiflung in seinen Worten. Der Sohn und der Bruder seiner Frau sind ebenfalls in der Ukraine. „Noch haben wir Kontakt. Die Ungewissheit ist einfach das Schlimmste“, sagt er.

Dass er den sieben Familienangehörigen in seiner kleinen Wohnung vorerst Unterschlupf gewährt ist für ihn und seine Frau selbstverständlich. „Wichtig ist, dass sie in Sicherheit sind“, sagt er.

Doch schon am Donnerstag sollen sie dann in eine eigens hergerichtete Wohnung ziehen. In dieser muss sich bis dahin aber noch einiges tun. Die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft hat dort Feldbetten aufgestellt. Mehr befindet sich derzeit nicht in den Wohnungen. Aber schon in den nächsten Stunden und Tagen werden acht weitere Familien in der Trebelstadt erwartet.

Neben Sachspenden werden ehrenamtliche Helfer gesucht

Marco Jahns: „Wir wollen den Flüchtlingen helfen – sofort.“ Quelle: Raik Mielke

Eine logistische Meisterleistung – für die es jedoch Hilfe braucht. „Wir wollen helfen und dies sofort“, betont Marco Jahns und sagt: „Vonseiten der Regierung fehlt noch der nötige Gesetzesentwurf. Doch nach den Qualen, die jene Menschen in der vergangenen Woche erleben mussten, gilt es nun einfach, sofort eine Lösung zu finden.“

Neun Wohnungen stehen konkret zur Verfügung. Doch diese müssen eingerichtet werden – zumindest mit dem Notwendigsten. Die Koordination und Organisation übernimmt hierbei die Grimmener Tafel. „Wir werden Sachspenden brauchen“, betont Susanne Taraschinski. Es fehlt an Betten, Schränken und vor allem Küchenmöbeln. „Ein Spülschrank, eine Waschmaschine oder ein Kühlschrank werden definitiv gebraucht“, sagt die Tafel-Chefin.

Hier können Sie spenden Spendenkonto: Ukraine-Hilfe-Vorpommern e.V. Verwendungszweck: Hilfe für ukrainische Flüchtlinge Grimmen Sparkasse Vorpommern IBAN: DE02 1505 0500 0102 0559 71

Darum richten sich die folgenden Worte von Bürgermeister Marco Jahns an die Bevölkerung: „Jede noch so kleine Hilfe wird nun sehr gebraucht. Wir können derzeit nicht abschätzen, wie viele Flüchtlinge die Stadt erreichen. Klar ist: Wir wollen helfen. Wer also Sachspenden übrig hat, kann sich gerne an die Grimmener Tafel wenden. Aber auch ehrenamtliche Helfer für Behördengänge, das Einrichten von Wohnungen oder auch soziale Kontakte werden gebraucht. Es ist nur sehr schwer vorstellbar, was es bedeutet, aus seinem eigenen Land flüchten zu müssen. Lassen Sie uns diesen Menschen nun helfen.“

Potenzielle Spenden können – nach Absprache unter der Nummer 0172 / 78 77 210 – zur Tafel gebracht werden. Sollte diese Möglichkeit nicht bestehen, wird beispielsweise das Mobiliar auch abgeholt. Doch auch hierfür wird es Helfer brauchen, die mit anpacken können. Kleidungsstücke werden derzeit nicht benötigt.

Von Raik Mielke