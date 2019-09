Grimmen: Erste Mieter ziehen Ende Oktober ins „Haus Trebelblick“

Grimmen

Von Tiefbauer über Elektriker bis hin zu Maler: Mitarbeiter von rund zehn Handwerksbetrieben sind derzeit auf der Baustelle in der Carl-von-Ossietzky-Straße 1b in Grimmen beschäftigt. Dort, wo aus dem einstigen Pflegeheim „Uns Hüsung“ das „Haus Trebelblick“ wird.

So wird das „Haus Trebelblick“ aussehen Quelle: Planungsbüro

62 Wohnungen – zwischen 45 und 85 Quadratmetern groß – entstehen in dem Haus, das Michael Scheitor und Claus-Jürgen Vogt im Februar 2017 gekauft haben. Auch einen Friseursalon, eine Physiotherapie- und eine Arztpraxis sowie eine kosmetische Fußpflegepraxis soll das Haus künftig bieten. Seit rund einem Jahr wird aus dem zuvor zum Schandfleck verkommenen Gelände nun ein moderner Wohn- und Geschäftskomplex direkt an der Trebel. Der Lage hat das Haus auch seinen Namen zu verdanken. Und den trägt es inzwischen offiziell – er prangt bereits an der südlichen Giebelseite.

Wohnungen in Haus 2 Ende Januar 2020 bezugsfertig

Ende Oktober sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Alle 32 in Haus 1, also dem südlichen Gebäudeteil. „Die restlichen Wohnungen, also jene in Haus 2, sollen dann Ende Januar 2020 übergeben werden können, die Gewerbeflächen schließlich im Frühjahr“, berichtet Scheitor. Der Fokus der Investoren und damit auch der Bauarbeiter liegt nun aber erst mal auf Haus 1.

Und da gibt es in den kommenden acht Wochen noch einiges zu tun. Während Mitarbeiter der Malerfirma Koch erste Wohnungen tapezieren, werden in anderen von der Firma Skaliks & Sohn die sanitären Einrichtungen installiert. Türen fehlen noch gänzlich in den Wohnungen und auch in Sachen Elektrik, damit ist die Firma Lebing beauftragt worden, ist längst noch nicht alles fertig.

Michael Scheitor, einer der beiden Investoren, auf dem Laubengang vor den Wohnungseingängen. Die Fassadengestaltung ist dort schon abgeschlossen. Quelle: Anja Krüger

Wer aber das Haus noch aus Zeiten als Altersheim kennt, findet sich kaum noch zurecht. Manche Wände haben Durchbrüche erhalten, zusätzliche Wände sind gestellt worden. Von dem langen Flur, von dem aus es einst in die einzelnen Zimmer ging, ist in Haus 1 nichts mehr zu sehen. Michael Scheitor zeigt auf die Wand mit Türöffnung zum Bad. „Hier ging der Flur einst lang“, sagt er.

Zukünftig geht es in die Wohnungen größtenteils vom Laubengang aus, den man per Fahrstuhl – dieser wird Anfang Oktober montiert – oder Treppe erreicht. Noch dient er teilweise als Ablagefläche für Baumaterialien. Für Photovoltaikemodule beispielsweise. „Die kommen auf das Dach. Aber auch an die Verkleidung der Laubengänge werden Photovoltaikemodule montiert“, berichtet der Investor. Denn letztlich solle der von den Mietern verbrauchte Strom direkt am Haus produziert werden, erzählt Michael Scheitor während eines Rundganges. Später dienen die Laubengänge dann nicht nur als Zugang zu den Wohnungen, sondern auch als Balkon, von dem aus Mieter und deren Gäste einen herrlichen Blick auf die Trebel haben.

Kaum etwas erinnert noch an einst

Und auf den Vorplatz, der Parkplätze und eine Carportanlage für die Mieter bereithält. Auch hier wird noch fleißig gearbeitet. Komplett fertig werde aber weder das Außengelände noch das Haus 1 zum Einzug der ersten Mieter, erzählt Michael Scheitor. „Die Mieter wissen aber auch, dass hier dann noch Baustelle sein wird“, sagt er.

Fakt ist aber: Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, werden Treppen und Treppengeländer im Haus das Einzige sein, was sichtlich noch vom einstigen Pflegeheim übrig ist. Ansonsten erinnert dann nichts mehr an den Betonklotz aus dem Jahr 1989, der mehr als 15 Jahre lang leer stand. Bevor es Michael Scheitor und Claus-Jürgen Vogt in Zusammenarbeit mit regionalen Firmen zu einer modernen Wohnanlage umgestalteten.

Von Anja Krüger