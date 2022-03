Gerade noch rechtzeitig wurde in Rolofshagen ein neues Storchennest aufgebaut. Nun ist Adebar schon da. Doch auch aus weiteren Dörfern rings um Grimmen kommen Storchenmeldungen des Frühjahrs 2022.

Der Storch am 13. März in sein neues Heim in Rolofshagen. Quelle: Almut Jaekel