Grimmen

Am 27. April 1881 ereignete sich in der Ackerbürgerstadt Grimmen eine Sensation: Der Bauunternehmer Erdmann aus Berlin brachte eine technische Neuheit in den Norden, denn er unternahm mit dem Bolle’schen Dampfomnibus und einer Lastzugmaschine auf der Strecke Greifswald– Grimmen– Tribsees seine Jungfernfahrt. Eigentlich wollte der Berliner hier seine erste Dampfomnibuslinie eröffnen, doch es kam alles anders.

Unfälle in Pasewalk

In einer Zeit, in der sich die Menschen hauptsächlich in Kutschen fortbewegten und Grimmen erst am 26. November 1896 vollständig an das Eisenbahnnetz angeschlossen werden sollte, galt das ungewöhnliche Gefährt wahrlich als Meilenstein in der Personenbeförderung. Es handelte sich um eine Lastzugmaschine mit Dampfantrieb unter dem Namen Bolle’scher Dampfomnibus, der insgesamt zwölf Menschen transportieren konnte. Doch ihm eilte kein guter Ruf voraus.

In Pasewalk, dort fand wenige Tage zuvor eine Probefahrt statt, löste der Dampfomnibus etliche Unfälle aus. Pferde wurden scheu und gingen durch, denn das moderne Gefährt war laut, stank und sprühte Funken. Die Bevölkerung in Grimmen wurde gewarnt. Kinder und Pferde sollten am Tag der Jungfernfahrt in Grimmen keinesfalls unbeaufsichtigt bleiben, damit den Grimmenern Unglücke wie in Pasewalk erspart blieben.

Kinder und Pferde beaufsichtigen

So schrieb der Senat der Stadt in einer Bekanntgabe wenige Tage bevor der Bolle’sche Dampfomnibus durch Grimmen kam: „Die Orts- und Polizeibehörden des hiesigen Kreises ersuche ich ergebenst, dem Passieren des Omnibus keine Schwierigkeiten entgegenzusetzen und die polizeilichen, nothwendigen Sicherheitsmaßregeln zur Verhütung von Unfällen gefälligst treffen zu wollen. Die Ortsbehörde mache ich auf die Probefahrt noch ganz besonders aufmerksam und ersuche dieselben ergebenst, mir demnächst ihre Wahrnehmungen über die Leistungsfähigkeit der Maschinen sowie vor allem über deren Einfluß auf die Sicherheit des Straßenverkehrs mitteilen zu wollen.“

Als das große Automobil mit Dampfantrieb dann am 27. April pünktlich zur angegebenen Uhrzeit durch das Greifswalder Tor in Richtung Marktplatz steuerte, war vermutlich ganz Grimmen auf den Beinen. Überlieferungen zufolge liefen einige Schaulustige dem Dampfomnibus entgegen und beschrieben das Fahrzeug später als „klapperndes, fauchendes Ungetüm“. An die Regeln hielt sich wohl kaum jemand und so rief die Jungfernfahrt auch die Polizei auf den Plan. Diese veranlasste, dass ein Mann mit Glocke und roter Fahne vor dem Omnibus, das optisch an eine Postkutsche ohne Pferd erinnerte, vorauszulaufen und „Gefahr, Gefahr!“ zu rufen habe.

Mündliche Überlieferungen

An dieser Stelle enden die schriftlichen Dokumentationen und zwei mündlich überlieferte Varianten erzählen abweichende Geschichten. Einerseits wird berichtet, dass der Omnibus für die 23 Kilometer lange Strecke von Grimmen nach Tribsees rund 45 Minuten benötigte, was eine nennenswerte Leistung für das vier Tonnen schwere Gefährt sei. An anderer Stelle steht geschrieben, dass das moderne Ungetüm mit seinen Holzspeichenrädern auf dem Kopfsteinpflaster Wagenbruch erlitt und fast drei Stunden nach Tribsees benötigte.

Mit dieser Anzeige versuchte der Inhaber aus Berlin, das fauchende Ungetüm wieder loszuwerden. Quelle: Sammlung Thurow

Für die letztere Variante würde dann auch das Ende der Geschichte sprechen. Die Dampfomnibuslinie setzte sich nicht durch und der Bauunternehmer Erdmann aus Berlin versuchte mit Hilfe eines Inserats in der Zeitung, das Ungetüm zu verkaufen.

Von Carolin Riemer