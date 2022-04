Grimmen

Vor mehr als 100 Jahren war es jener Ort, an dem die Trebelstädter mit ihren Waren handelten. Eingerahmt von der Marienkirche und dem Rathaus und mitten auf dem Kopfsteinpflaster herrschte in Grimmen seit jeher quirliges Markttreiben. Anders gesagt: Die Innenstadt war der Treffpunkt für die Bewohner der Stadt.

Derzeit geht es darum, die Innenstadt wieder mehr zu beleben – den ansässigen Händlern ein kauffreudiges Publikum zu präsentieren und den idyllischen Ort im Zentrum der Stadt ganz einfach wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken.

Ein wichtiges Kriterium hierbei sollen die – neu ins Leben gerufenen und trotzdem traditionsbehafteten – Wochenmärkte werden. Am Sonnabend fand so der erste Markt mit regionalen Produkten statt. 16 Händler konnte das Citymanagement für die Premiere gewinnen. Hunderte Besucher bummelten während des fünfstündigen Markttreibens durch die Grimmener Innenstadt. Ein Auftakt, der Hoffnung macht. Die OSTSEE-ZEITUNG schaute sich auf dem Regio-Markt um und kam mit Händlern und Kunden ins Gespräch.

Viele Händler sind in Pandemiezeiten vom Markt verschwunden

Samstagmorgen – neun Uhr! Sonnenschein flutet den Markt – trotzdem braucht es bei frostigem Wind zuerst einmal ein wärmendes Getränk. Dafür ist beim Regio-Markt gesorgt. 16 Händler haben ihre Stände aufgebaut. Neben Dekoartikeln, die bereits aufs Osterfest einstimmen, gibt es frisches Gemüse, verschiedenste Gartenpflanzen, künstlerische Erzeugnisse aus Ton, regionalen Schmuck, aber auch Wurst, biologische Gesundheitsmittel und selbst gemachte Mode. Ein facettenreiches Angebot für die Neuauflage der Wochenmärkte. „Einige Händler haben aufgrund von Krankheit noch kurzfristig abgesagt, aber 16 Stände sind schon mal ein sehr erfreulicher Anfang“, ist Grimmens Innenstadt-Manager Thorsten Erdmann zufrieden.

In der Trebelstadt will man vor allem die Händler erneut für den Standort begeistern. Bei den ersten Märkten wird so auf eine Standgebühr verzichtet. Die Aussteller werden zudem mit einem Buch über die Stadtgeschichte begrüßt. „Wir müssen in diesen Zeiten – insbesondere nach zwei Jahren Pandemie – den verbliebenen Händlern ganz einfach gute Bedingungen schaffen“, meint Erdmann und erklärt: „In den vergangenen 24 Monaten hat sich der Markt verändert. Viele Leute haben ihr Gewerbe abgemeldet, sind beruflich andere Wege gegangen. Dies, weil die Pandemie für sie eine wirtschaftliche Katastrophe war. Wer sich durch die zwei Jahre durchgekämpft hat, braucht jetzt auch die Unterstützung.“

Trebelstädter sollen ihren Markt mitgestalten

Sehr realistisch geht man das Thema „Wochenmarkt“ in Grimmen an. „Wir werden im ersten Jahr sicher nicht alle Händler von den großen Märkten aus Stralsund oder Greifswald für den Standort in der Trebelstadt begeistern können. Aber dies ist auch nicht unser primäres Ziel“, betont der City-Manager. Vielmehr soll das Markttreiben in der Innenstadt die regionalen Händler ansprechen. Eben auch den Opa oder die Oma, die in Grimmen einen großen Garten hegen und pflegen und ihre selbst angebauten Produkte auf dem Markt anbieten möchten. So etwas muss natürlich wachsen. „Die monatlichen Märkte sind nicht starr konstruiert. Wir wollen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt etwas entwickeln. Für jede Idee oder Anregung sind wir offen, wollen diese von Markt zu Markt mit einbauen und freuen uns über engagierte Bürger, die sich mit einbringen“, so Thorsten Erdmann.

Die Wochenmärkte sollen mit der Zeit gehen und diese auch widerspiegeln. So wird es – von April bis Oktober und immer am ersten Sonnabend des jeweiligen Monats – ein sich änderndes Angebot geben. Auch musikalische Auftritte, besondere Aktionen und ein wechselndes Mittagsangebot werden eine Rolle spielen.

So fanden die Besucher den ersten Wochenmarkt

Doch wie kam der erste Markt nun bei den Besuchern an? „Klein aber fein. Nun ist das Wetter heute nicht so, dass man sich stundenlang hier aufhalten möchte. Jedoch kann ich mir sehr gut vorstellen, dass in den wärmeren Monaten die Innenstadt gut besucht sein wird“, meinte Annegret Kluth.

„Die Angebotspalette war sehr gut. Ich habe mir ein paar Pflanzen mitgenommen und meine Enkelin hat sich ein paar Ohrringe ausgesucht. Wir werden sicher immer mal wieder über den Markt schlendern“, sagt Ute Jürgens.

„Grimmen braucht so einen Markt. Es wird aber auch einen langen Atem der Organisatoren brauchen. Man muss sich erst wieder daran gewöhnen, dass man auch hier seinen Wochenendeinkauf erledigen kann. Mir persönlich hat es sehr gefallen“, sagt Jürgen Telke.

Und auch die Händler waren mit der Premiere sehr zufrieden. „Wir haben insgesamt ein positives Feedback bekommen. Die Aussteller der Waren wissen genau, dass so etwas eine Anlaufzeit braucht. Sie wollen aber gerne wiederkommen“, freut sich Thorsten Erdmann, der im Laufe des Tages Hunderte Besucher zählte. Und vielleicht ist dann am ersten Mai-Sonnabend schon der eine oder andere Grimmener mit einem eigenen Stand dabei.

Von Raik Mielke