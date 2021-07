Grimmen: Erstimpfung ohne Termin

Grimmen

Am Freitag können sich die Grimmener ohne Termin und ohne Anmeldung im Impfzentrum gegen Corona impfen lassen. Neben den normalen Terminierungen über die Landeshotline und das Onlinetool bietet der Landkreis Vorpommern-Rügen am 2. Juli, am Standort des Impfzentrums in Grimmen in der Zeit von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr freie Impftermine ohne vorheriger Terminanmeldung an. Es werden zusätzlich 200 Impfdosen vom Impfstoff Biontec/Pfizer zur Verfügung gestellt, teilt der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen, Olaf Manzke, mit.

Insbesondere folgende Personengruppen sollten sich angesprochen fühlen: Beschäftigte der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes, des Einzelhandels, aber auch gern Eltern und Erziehungsberechtigte der Kita- und Schulkinder sowie Jugendliche ab 16 Jahren und sonstige Personen, die bisher noch kein Impfangebot erhalten hatten.

Eine Altersbeschränkung für die freien Impftermine gibt es nicht (mit Ausnahme von Kindern zwischen 12 und 16 Jahren – hier wird auf das Impfen bei den Kinder- und Hausärzten verwiesen). Mitzubringen sind Personal- oder Reisepass, Impfausweis, sofern vorhanden.

Von OZ