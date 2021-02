Grimmen: Fasten in Corona-Zeiten – „Macht das, was euch möglich ist“

Grimmen

Nach Aschermittwoch ist Schluss mit ... Womit eigentlich? Das ist jedem selbst überlassen. Die Fastenzeit, auch Passionszeit genannt, geht über vierzig Tage, sprich sieben Wochen und endet nach dem Karfreitag. Traditionell wurde früher auf Fleisch und Wein verzichtet.

Doch der Verzicht soll beim Fasten nicht im Vordergrund stehen, sondern ein Hilfsmittel für den eigentlichen Sinn sein – das Auseinandersetzen mit dem Leben und dem Glauben. Und das soll auch im Lockdown hilfreich sein.

Nach Verzicht bewusster essen

Martina Scheitor, Gemeindemitglied der Hoffnungskirche in Grimmen, will trotz Lockdown fasten. „Ich verzichte immer auf Schokolade, weil ich so gerne nasche. Kein Aufstrich, keine Kekse, keine Süßigkeiten“, erzählt Scheitor. Sie fastet, um das Gefühl zu bekommen, auch auf etwas verzichtet zu haben, das ihr schwerfällt. Das würde sie auch in ihrem Glauben weiterbringen, während der Leidenszeit Christi ein Stück mitzugehen. „Danach isst man viel bewusster und es ist wieder etwas Besonderes“, so Scheitor weiter.

„Beim Fasten geht es im kirchlichen und christlichen Zusammenhang heutzutage nicht mehr um traditionelle Speisevorschriften, sondern vor allem um das Neudenken persönlicher Lebensgewohnheiten und Verhaltensmuster“, erklärt Sebastian Kühl vom pommerschen evangelischen Kirchenkreis. Der Verzicht auf bestimmte Genussmittel, wie zum Beispiel Alkohol, Süßigkeiten oder auch der Fernsehkonsum, wird sich häufig vorgenommen, um sich selbst etwas Gutes zu tun.

„Das ist sicherlich auch für evangelische Christen wichtig. Größere Bedeutung hat es jedoch, gedanklich zu fasten, sieben Wochen lang die tägliche Routine zu hinterfragen und zu entdecken, worauf es ankommt im Leben“, beschreibt Kühl weiter. Der bewusste Verzicht soll dabei hilfreich sein, um Gewohnheiten und Marotten zu verändern oder gar abzulegen.

Je nachdem, was jedem Einzelnen persönlich schwerfällt

Wolfgang Schmidt, Pastor der evangelischen Gemeinde in Grimmen, interpretiert die Passionszeit ähnlich. „Fasten beinhaltet den bewussten Verzicht auf etwas, das uns wichtig ist. Sowie auch Jesus Bereitschaft, sein Leben für uns zu opfern“, sagt er. So fasten einige Gemeindemitglieder auch in Grimmen auf bestimmte Dinge. Dabei können ganz individuell unterschiedliche Ansätze gewählt werden. „Je nachdem, was jedem Einzelnen persönlich schwerfällt. Das kann auch schon die Tasse Kaffee am Morgen sein“, so Schmidt weiter.

Der Pastor handhabt das Fasten unterschiedlich. „In manchen Jahren habe ich bewusst auf eine Vielzahl von Dingen verzichtet. Generell nutze ich die Zeit für intensive Gebete und für die Vertiefung biblischer Texte“, erklärt er. „Das tut mir selbst auch gut, wenn ich Jesus näher kommen möchte und, um besser zu verstehen, was er bereit war, für uns zu geben“, weiß Pastor Wolfgang Schmidt.

Gleichzeitig macht der Geistliche darauf aufmerksam, die Lücke, die durch den Verzicht entsteht, auch zu füllen. Was machen die Menschen mit der freien Zeit oder dem gesparten Geld? Auch diese Frage soll sich jeder beantworten.

Sieben Wochen ohne

„Das heißt, sich vierzig Tage Zeit nehmen, wie Jesus in der Wüste. Der verzichtete nicht auf Essen, weil er sich das vorgenommen hat, sondern weil es wenig gab“, sagt Arnd Brummer, Geschäftsführer der Fastenaktion „7 Wochen Ohne“. Vierzig Tage Ruhe halten und nachdenken, was man ändern kann und was es persönlich bedeutet.

„Wie der letzte Tag im Urlaub, wenn man sich vornimmt: Wenn wir zuhause sind, machen wir das anders oder jenes öfter, nehmen uns mehr Zeit dafür“, erklärt Brummer. Für die gemeinsame oder persönliche Reflexion soll die Fastenzeit genutzt werden. Fast zwei Millionen Gläubige in Deutschland beteiligen sich mittlerweile an der Aktion. Arnd Brummer selbst entscheidet kurzfristig, worauf er fastet. Es waren bei ihm schon mal die Sportsendungen.

Auch die katholische Kirche sieht Verzicht als Hilfsmittel

Pfarrer Johannes Schaan nutzt die Zeit, um sich auf etwas Wesentliches zu beziehen. Als gläubiger Christ ist das Gott. „Glaube ist eine Beziehung und daran muss ich, wie auch an menschlichen Beziehungen, arbeiten“, erklärt der zuständige Priester der Pfarrei St. Bernard, zu der die Grimmener Katholiken gehören. „Der Verzicht bewirkt, mich auf Gott besser ausrichten zu können und zu analysieren, was meinen Blick vielleicht getrübt hat“, so Schaan weiter.

Auch in der katholischen Kirche ist die Fastenperiode eine Zeit der Reflexion. „Der bewusste Verzicht ist Hilfsmittel, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Fehler ins Auge zu nehmen und zu erkennen, wer ich bin“, fasst der Geistliche zusammen. „Es soll auch eine Zeit sein, die Sehnsucht zu wecken, nicht immer alles sofort tun und haben zu müssen. Dann können wir die Freude wieder verstärkt fühlen“, so Pfarrer Schaan weiter.

Wir leben durch die Einschränkungen schon länger in einer Fastenzeit

Sebastian Kühl vermutet, dass der monatelange Verzicht in Zeiten der Pandemie auch Einfluss auf die diesjährige Fastenzeit haben wird. „Daher kann ein möglicher Umgang in diesem Jahr mit der Fastenzeit auch darin bestehen, diese Wochen vor allem als Zeit der seelischen Stärkung zu betrachten statt unter dem Aspekt des Verzichts“, beschreibt Kühl.

„Wir haben so unendlich viel verzichtet in der letzten Zeit. Macht das, was euch möglich ist“, betont Pastor Wolfgang Schmidt auch im Hinblick auf die eigene Kondition und persönliche Verfassung. „Wenn wir noch Reserven haben, dann wird es eine gute Erfahrung sein, von der wir profitieren können“, so Schmidt weiter.

Auch in der katholischen Kirche sieht man das Auslassen des eigenen Fastens nicht mehr so streng, wie früher. „Die Kirche ist so klar in ihren Ansagen, aber auch so barmherzig“, betont Johannes Schaan. Etwas bewusst nicht zu tun sei oft eine Herausforderung, und Gewohnheiten abzulegen gar nicht so einfach, laut Pfarrer Schaan. „Im Prinzip leben wir durch die ganzen Einschränkungen schon länger in einer Fastenzeit“, erzählt er.

„Aktion Klimafasten“ der Umwelt zuliebe

In der gesamten Nordkirche wird zur Aktion Klimafasten eingeladen. Dabei wird dazu angeregt, die Fastenzeit zu nutzen, das eigene Verhalten in Bezug zu mehr Klima- und Naturschutz oder zu fairem Handel zu hinterfragen. „Manch einer entschließt sich dann vielleicht, häufiger mal vegetarisch zu essen, weniger Auto zu fahren, umweltfreundlichere Putz- und Waschmittel zu verwenden oder verpackungsarm einzukaufen“, berichtet Sebastian Kühl.

Von Christin Assmann