Grimmen: Fehler auf Wahlscheinen sorgt für Verwirrung

Grimmen

Ein Fehler ist in den Wahlbenachrichtigungen, die derzeit den Grimmenern für die Bürgermeisterwahl am 6. Juni zugestellt werden, aufgetreten, der derzeit in der Stadt für Verwirrung sorgt. Darin heißt es, dass Wahlscheine, die die Wähler beispielsweise für die Briefwahl benötigen, bis punkt 12 Uhr am 4. Juni 2019 beantragt werden müssen. „Richtig muss es natürlich lauten: bis zum 4. Juni 2021 um 12 Uhr“, sagt der Gemeindewahlleiter Ingo Belka. Dieser Schreibfehler habe sich durch ein Versehen bei der Übermittlung der Stadtverwaltung zur Druckerei eingeschlichen.

Über das korrekte Datum erfolgen noch offizielle Bekanntmachungen der Stadt Grimmen in der OSTSEE-ZEITUNG und auch im Schaukasten am Grimmener Rathaus, informiert Belka weiter.

Zehn Bewerber gibt es für das Bürgermeisteramt. Die Wahl war notwendig geworden, weil Bürgermeister Benno Rüster (CDU) im Januar plötzlich verstarb.

Von Almut Jaekel