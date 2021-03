Grimmen: Feuerwehr verhindert Katastrophe am Aldi-Markt 

Grimmen

Die Feuerwehrleute der Stadt Grimmen haben in der Nacht zum Mittwoch eine Katastrophe im Stadtgebiet Südwest verhindern können. Direkt am Lagereingang des Aldi-Marktes brannten zuerst zwei Plastik-Container. Die Flammen drangen anschließend in einen dort stehenden Papierpresscontainer über. In jenem befanden sich Tonnen von Papier. Nur unter größter Anstrengung und durch den Einsatz schwerer Technik konnten die Retter der Stadt ein Übergreifen auf die Verkaufsfläche verhindern.

Der Einsatz dauert inzwischen fast drei Stunden an. Mehr Informationen folgen in Kürze.

Zur Galerie Die Feuerwehrleute aus Grimmen verhindern eine Katastrophe im Stadtgebiet Südwest.

Von Raik Mielke