Grimmen

Ein alter Unimog der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen wird am Donnerstag an einem Gefahrenzug der Deutschen Bahn befestigt. Dieser ist auf den Gleisanlagen des ehemaligen Erdölgeländes der Stadt – und heutigem Industriegebiet – zum Stehen gekommen. Mit der Seilwinde wird der Zug einige Meter aus der Gefahrenzone gezogen. Dann kann die Arbeit der Einsatzkräfte beginnen. Am Kesselwagen befinden sich einige Leckagen – die müssen durch die Retter schnellstmöglich und fachkundig abgedichtet werden. Ein Einsatz unter großer Gefahr – denn hochexplosive Gase und Flüssigkeiten könnten in die Umwelt gelangen.

„Ein Szenario, welches uns so durchaus auch in einem echten Einsatz erwarten könnte“, sagt Olaf Clasen, Wehrführer der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen. In dieser Woche agierte der erfahrene Feuerwehrmann als Mitarbeiter des Landkreises Vorpommern-Rügen und begrüßte Dutzende Floriansjünger aus der gesamten Region zur Ausbildung in der Trebelstadt.

Deutsche Bahn stellt Ausbildungszug zur Verfügung

Vor einem umgebauten Passagierwaggon der Deutschen Bahn wurden Dutzende Einsatzkräften der Region in dieser Woche zunächst in den theoretischen Grundlagen im Umgang mit Gefahrenstoffen auf dem Gleisnetz geschult.

Auch ein theoretischer Teil gehörte zur Ausbildung. Dieser fand in Corona-Zeiten vor dem Zug statt. Quelle: Raik Mielke

„Seit vielen Jahren hat die Deutsche Bahn diese Einsätze in die Hand der freiwilligen Feuerwehren gelegt. Früher gab es eigene Einheiten der Bahn, die im Notfall ausgerückt sind. Heute gilt es, die ehrenamtlichen Retter auf solche Einsätze vorzubereiten“, erklärt Olaf Clasen und beschreibt: „Die Bahn stellt hierfür einen Ausbildungszug zur Verfügung. Dieser kommt aus Fulda und ist ganzjährig in Deutschland unterwegs.“

Nun machte er im Grimmener Industriegebiet halt. An drei Tagen konnten Feuerwehrleute aus der gesamten Region den richtigen Umgang üben.

Konkret wurde erläutert, wie die Kesselwagen, die jährlich über 60 Millionen Tonnen Gefahrenstoffe über das Schienennetz transportieren, gekennzeichnet sind.

Dies geschieht oftmals in Zügen, welche bis zu 27 Waggons unterschiedlichster Gefahrenstoffe aneinander gekuppelt haben. Des Weiteren wurde der Aufbau eines Kesselwagens gezeigt und mit welchen Gefahren an solchen Waggons zu rechnen ist.

Praktisches Üben: Feuerwehrleute müssen Leckagen abdichten

Im zweiten Abschnitt der Ausbildungsveranstaltung konnten sich die Kräfte in einem begehbaren Kesselwagen einen Überblick verschaffen, der das Innenleben eines solchen Stahltanks zeigte. Hierbei wurden sämtliche verbauten Armaturen, Öffnungen und Ventile, die es bei der deutschen Bahn gibt, gezeigt und erklärt. Auch von Fehlern oder Unfällen aus der Vergangenheit wurde hierbei berichtet, um die Einsatzkräfte vor den möglichen Gefahren zu schützen.

Nach den vorgestellten theoretischen Grundlagen konnte an einem sogenannten Leckagewagen praktisch geübt werden.

„Es ist sehr wichtig, auch solche außergewöhnlichen Einsatzszenarien immer wieder durchzuspielen. Unser Aufgabenspektrum im Bereich der freiwilligen Feuerwehr ist riesig. Jetzt sind unsere Feuerwehrleute auf dem aktuellen technischen Stand und konnten die verschiedensten Handgriffe mal wieder verinnerlichen“, sagt Olaf Clasen.

Von Raik Mielke