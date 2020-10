Grimmen

„Der über 1000 Meter lange Film, dessen Laufzeit rund drei Stunden beträgt, bringt überaus anschauliches und lebendiges Material zur Erkenntnis der Art und des Wesens unseres Kreises bei.

Er beschränkt sich nicht nur auf die Wirtschaft, auf Ackerbau, Viehzucht und die mannigfaltige Industrie auf seinem Boden, er vermittelt auch einen Einblick in seine Städte und Dörfer und ihr Gepräge, zeigt zahlreiche Geschichts-, Bau- und Kunstdenkmäler, bringt herrliche Landschaftsmotive und geht auch nicht an den Menschen vorüber, die das geistige und wirtschaftliche Leben des Kreises, seine Verwaltung, sein Aufblühen, kurz sein Wohl mitbestimmen.“

Dokumentation wurde im Kaisersall gezeigt

So wurde die Premiere des Films in der Grimmener Kreiszeitung vom 8. Dezember 1932 angekündigt. Die Dokumentation wurde an diesem Tage um 20 Uhr im Kaisersaal gezeigt. Einen Tag später konnten die Trebelstädter die bewegten Bilder im „Schützenhaus“ der Stadt sehen. Der Eintritt kostete damals 30 Reichspfennig.

Gemeinsam mit dem geschichtsinteressierten Leyerhofer Wolfgang Marder blicken wir auf den Film, der sich in vier Teile untergliedert.

Teil 1: Der Kreis Grimmen in den frühen 1930er-Jahren

Als Auftakt des Films wird das Landratsamt gezeigt, von wo aus die 95 000 Hektar und 40 500 Einwohner verwaltet werden. In der Kreiszeitung steht zu diesem Kapitel geschrieben: „Wir besuchen den Landrat Dr. Brauns in seinem Arbeitszimmer, machen einen Rundgang durch das Gebäude, durch die Kreiskommunalkasse, bewundern das Kreiswohlfahrtsamt mit seinem modernen Apparat und Instrumenten und nehmen an einem hübschen Kinderfest im Erholungsheim Jeeser teil.“

Teil 2: Ein fesselnder Einblick in die Arbeitsweise der Kreissparkasse

Wie der Artikel beschreibt, gibt der zweite Teil einen detaillierten und fesselnden Einblick in den Aufbau und die Arbeitsweise der Kreissparkasse. „Vom Zimmer des Direktors aus wandern wir durch die Buchhaltung, den Kassenraum, bestaunen die Galdiermaschinen, wahre Wunder der Technik, sogar die schweren Eisentüren der Tresoranlage öffnen sich vor der Kamera“, beschreibt der Zeitungsartikel den Rundgang durch die Sparkasse.

Der Besuch der Zweigniederlassungen in Loitz und Tribsees beschließen diesen Teil.

Auch im Schützenhaus wurde der Film gezeigt. Hier waren vor allem die Bewohner der Stralsunder Vorstadt und Leute der umliegenden Dörfern eingeladen. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Teil 3: Atemberaubende Bilder aus Grimmen, Loitz und Tribsees

Der dritte Teil beschäftigt sich dann mit den drei Städten des Kreises. Beginnend mit Grimmen zeigen die bewegten Aufnahmen das Rathaus, eine der schönsten mittelalterlichen Ratsbauten Pommerns, die Marienkirche und das Mühlentor.

Wie der Artikel aus dem Jahre 1932 verrät, wird dem Zuschauer anschließend eine Konferenz des Bürgermeisters mit Vertretern der Polizeigewalt gezeigt.

Mit einem Rundgang durch das alte Heimatmuseum enden die Aufnahmen von Grimmen und zeigen anschließend Bilder aus den beiden anderen Städten des Kreises, Loitz und Tribsees.

Teil 4: Das Entstehen der Grimmener Kreiszeitung

Wie aus dem Bericht hervorgeht, vermittelt der vierte Teil einen überaus anschaulichen Querschnitt durch das Entstehen der Grimmener Kreiszeitung. „Von der Aufnahme der Meldungen des Presserundfunks verfolgen wir das Werden des Blattes über den Schreibtisch des Schriftleiters, weiter in der Hand- und Maschinensetzerei und durch die Schnellpresse.“

Wie der Autor des Artikels am Ende feststellt, wollte der Film in erster Linie das aufstrebende und blühende Wirtschaftsleben des Kreises zeigen. „Der Heimatfilm will nicht nur der Jugend, sondern auch den Älteren die Augen öffnen, für die Dornröschenschönheit unserer Landschaft“, schreibt der Verfasser des Artikels.

Von Raik Mielke