Drei Zentimeter große Schühchen aus Wolle; Bodys, die nicht mal einer kleinen Babypuppe passen, oder farbenfrohe Wickelshirts. Insgesamt 400 dieser kleinen Kleidungsstücke haben sich bereits bei Stefanie Heinrich-Iden angesammelt.

Zusammen mit ihren Mitstreiterinnen Antje Faulenbach und Vivien Brümmel hat die Grimmenerin vor einem Monat eine Initiative gestartet, die an Herzlichkeit kaum zu übertreffen ist. „Wir stricken, häkeln und nähen für Frühchen in Krankenhäusern“, sagt die 34-jährige Trebelstädterin.

Stefanie Heinrich-Iden : „Es gab sofort sehr viele fleißige Mitstreiter“

Unter dem sehr passenden Namen „fleißige Pommernbienchen“ starteten die engagierten Mütter vor einem Monat das Projekt. „Wir sind eine freie Gruppe, die aus ehrenamtlich tätigen Müttern besteht“, erklärt Stefanie Heinrich-Iden. Das Ziel: „Wir wollen Kleidungsstücke für Frühchen nähen, häkeln und stricken und diese Krankenhäusern zu Verfügung stellen.“

Über das soziale Netzwerk Facebook machte die Gruppe auf sich aufmerksam. „Wir waren selber überrascht, wie viele Mitstreiter wir sofort hatten“, sagt die Initiatorin. Nach knapp einem Monat sind es inzwischen 83 Mitglieder in Facebook-Gruppe und 22 fleißige Pommernbienchen in einer eigens angelegten Whatsapp-Gruppe.

„Wir haben uns in einem ersten Schritt an die Babystationen der Kliniken in Stralsund und Saarbrücken gewandt. Diese waren sofort von der Idee begeistert. Es gibt für Frühchen keine Kleidung, weil den Kleinen einfach nichts passt“, beschreibt sie.

Den Kliniken werden die Kleidungsstücke kostenlos zur Verfügung gestellt

Sofort machen sich viele Frauen aus ganz Deutschland an die Arbeit, um das Projekt zu unterstützen. „Wir stellen den Kliniken die Kleidungsstücke kostenlos zur Verfügung. Dies geht nur, weil unsere Helfer sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich und auf eigene Kosten an die Nähmaschine setzen“, betont Stefanie Heinrich-Iden.

Dass in so kurzer Zeit rund 400 Artikel entstehen, damit habe die Initiatorin nicht gerechnet. „Wir werden Ende Januar das erste Mal nach Stralsund fahren und Bodys, Mützen, Wickelshirts, Pumpsäcke, Schühchen und andere benötigte Kleidungsstücke übergeben“, verrät sie und sagt: „Man merkt allen Teilnehmern an, dass es für sie eine absolute Herzensangelegenheit ist.“

Ein tolles Ergebnis: Diese Kleidungsstücke für Frühchen hat Antje Faulenbach in nur einer Woche angefertigt. Quelle: Privat

Frühchen bekommen ein Starter-Set

Und die fleißigen Pommernbienchen gehen sogar noch einen Schritt weiter. „Wenn uns Eltern über unsere Facebook-Seite anschreiben, schicken wir den Frühchen, wenn sie das Krankenhaus verlassen dürfen, auch noch ein kostenloses Starter-Set zu. In diesen Fällen müssten dies Eltern lediglich die Versandkosten übernehmen.

Weil die Frauen keinem Verein angehören, dürfen sie keine Spenden entgegennehmen. „Wir freuen uns aber total, wenn wir Stoffspenden bekommen, aus denen dann neue Kleidungsstücke entstehen können“, sagt Stefanie Heinrich-Iden. Verwendet werden dürfen nur neue und unbenutzte Stoffe.

Stefanie Heinrich-Iden : „Oftmals müssen wir improvisieren“

Da es für diese kleinen Größen kaum Vorlagen gibt, müssen die Frauen oftmals improvisieren. „Wir haben uns mit den Fachkräften in den Kliniken abgesprochen. Häufig sind die Frühchen an viele Geräte angeschlossen. Darum muss man die Kleidung so entwerfen, dass sie trotzdem nicht stört“, beschreibt Stefanie Heinrich-Iden, die sich ihrerseits erst vor drei Monaten eine Nähmaschine gekauft hat. „Ich habe es einfach ausprobiert. Es macht mir super viel Spaß und man wird immer besser“, freut sie sich.

Leider kommt es immer wieder vor, dass es ein Frühchen trotz intensiver Bemühungen nicht schafft. Auch an die sogenannten Sternenkinder, die tot geboren werden, wird gedacht. „Wir fertigen auch Einschlagdecken und Sternbetten an. Diese stellen wir den Kliniken ab sofort ebenfalls zur Verfügung“, sagt die Grimmenerin und ruft auf: „Bei uns kann jeder gerne mitmachen. Je mehr, desto besser.“

Von Raik Mielke