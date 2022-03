Grimmen

Die ersten beiden Flüchtlingsfamilien sind in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) angekommen. In den nächsten Stunden sollen sieben bis acht weitere Familien folgen. Wohnungen stehen zur Verfügung, doch diese müssen auch eingerichtet werden. Dafür braucht es noch jede Menge Einrichtungsgegenstände – angefangen vom Wasserkocher bis hin zum Bett. Viele Vereine, Unternehmen, aber auch Privatleute engagieren sich bereits. Doch diese Hilfsmaßnahmen wird es auch in den kommenden Wochen brauchen.

Die OSTSEE-ZEITUNG war dabei, als die ersten Wohnungen bezogen wurden. Wir erklären, wie Sie die Aktion unterstützen können, welche Artikel dringend benötigt werden und wo Sie diese abgeben können.

Tafel koordiniert – regionale Vereine packen kräftig mit an

Andreas Zander (rechts) vom Strukturförderverein beim Einrichten der Wohnungen im Stadtgebiet Südwest. Quelle: Raik Mielke

Acht Uhr am Donnerstagmorgen in der Grimmener Tafel. Zahlreiche Mitarbeiter der Dorfmeisterei des SOS-Kinderdorfs Vorpommern schleppen eine Couch, Betten, Schränke und einige wenige Küchengeräte in ihren Transporter. Sechs Mitarbeiter des Strukturfördervereins treffen ebenfalls ein. Beladen ihren Transporter ebenso mit den notwendigsten Einrichtungsgegenständen. „Wir haben derzeit für zwei Wohnungen Möbel im Lager. Viel können wir vorerst aber nicht beisteuern – sind also auf weitere Spenden dringend angewiesen“, betont Tafel-Chefin Susanne Taraschinski.

Die Mitarbeiter des Strukturfördervereins und der SOS-Dorfgemeinschaft haben sofort ihre Unterstützung angeboten. Denn potenzielle Spenden, aber auch Lagerbestände müssen in den kommenden Tagen – möglicherweise sogar Wochen – transportiert werden.

Alexander Jahns (mitte) - Geschäftsführer der Grimmener Baufirma Resd - machte sich mit seinen Mitarbeitern am Donnerstag auf den Weg nach Stralsund, um diverse Elektroartikel einzukaufen. Quelle: Privat

Spender sollten sich hierfür direkt an die Grimmener Tafel unter der Telefonnummer 0171 / 1 13 87 41 – wenden. Zudem bietet der Strukturförderverein ab kommender Woche eine ganz besondere Aktion an. „Wir werden von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 10 Uhr im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ bereitstehen, um kleine Spenden anzunehmen und diese anschließend zu verteilen“, erklärt Andreas Zander, Leiter des Regionalbüros. In dieser Zeit können Spender aber auch mit den Mitarbeitern des Strukturfördervereins Termine absprechen, wann größere Gegenstände abgeholt werden können.

Was genau wird benötigt?

Manuel Tahn mit Frau und Kind: Die junge Familie hat am Donnerstag einen Herd und einen großen Kühlschrank gespendet. Quelle: Raik Mielke

„In erster Linie werden Küchenartikel jeglicher Art und Betten gebraucht“, betont Susanne Taraschinski. Aber auch Töpfe, Wasserkocher, Besteck und andere Artikel des täglichen Bedarfs werden definitiv benötig. Die Wohnungen sind halt nur bezugsfertig und nicht eingerichtet. „Derzeit sehen wir von Kleidungsstücken und Spielzeugen ab. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Eventuell würden wir zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückkommen“, bittet Susanne Taraschinski um Verständnis.

Doch die Spendenbereitschaft nimmt nach dem Aufruf in der OSTSEE-ZEITUNG bereits am Donnerstag Fahrt auf. Die Grimmener Baufirma Resd machte sich mit Mitarbeitern sofort auf den Weg nach Stralsund – kaufte dort vier Waschmaschinen, sechs Wasserkocher und sechs Toaster. „Wir haben alle von dem traurigen Schicksal der ukrainischen Flüchtlinge gehört und wollten eine Soforthilfe anbieten“, erklärt Geschäftsführer Alexander Jahns.

Ein weiteres – von vielen – Beispielen liefert Manuel Tahn. Der junge Familienvater hat sich vor einer Woche einen neuen Kühlschrank und Herd gekauft. „Wir haben in der Zeitung gelesen, dass dringend Küchengeräte gebraucht werden und stellen unsere älteren Geräte natürlich zur Verfügung“, sagt Tahn. Ähnliche Beispiele häuften sich im Laufe des Donnerstags. Das Telefon der Tafel stand den gesamten Tag nicht still.

Von Raik Mielke