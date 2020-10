Grimmen: Frau findet schwer verletzten Mann

Grimmen

Am Donnerstag, gegen 7 Uhr, informierte eine Frau die Polizei, dass sie in Grimmen ( Landkreis Vorpommern-Rügen) einen schwer verletzten Mann auf der Feldstraße, in Höhe der Hausnummer 27, gefunden habe. Der verletzte 57-Jährige gab an, dass er von einem Auto angefahren wurde. Er konnte sich aber weder an die Farbe des Autos, noch an den Fahrzeug-Typ erinnern. Der Mann erlitt Verletzungen am Kopf und an den Rippen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich im Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 03 83 26 / 570 zu melden.

Von Carolin Riemer