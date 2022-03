Grimmen

Haben Sie eine zünftige Frauentagsfeier seit zwei Jahren vermisst und auch in diesem Jahr bisher vergeblich darauf gehofft? Dann gibt es hier die gute Nachricht: Wenn auch mit einigen Tagen Verspätung, will die Stadt Grimmen die Frauen am Sonntag, dem 20. März, hoch leben lassen. Denn eine Frauentagsfeier ist eine wirklich gute Alternative zur Pralinenschachtel und aus dem Veranstaltungskalender der Stadt eigentlich nicht mehr wegzudenken.

Nach langer Corona-Pause können sich die Damen – gerne auch in männlicher Begleitung – am Sonntag auf einen gemütlichen Nachmittag mit einem kurzweiligen Programm und DJ „Putzi“ freuen. Für ausgelassene Stimmung und jede Menge Schenkelklopfer wird Willi Freibier sorgen. Das Duo „Dos Santos“ begeistert mit ausgefeilten artistischen Attraktionen und für eine kräftige Portion Lokalkolorit stehen die Musiker der Grimmener Blasmusik.

Willi Freibier wird zur Frauentagsfeier im Grimmener Kuturhaus erwartet. Quelle: Agentur

Karten an der Tageskasse

Nach langer Zeit, wird also mal wieder richtig was los sein im großen Saal des Grimmener Kulturhauses. Es gilt die 3-G-Regel. Und Masken nicht vergessen – die müssen beim Gang zum Sitzplatz getragen werden. Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten gibt es in diesem Jahr nur an der Tageskasse unmittelbar vor der Veranstaltung.

Für die gastronomische Versorgung mit Kaffee und Kuchen sorgt Festwirt Holtz. Also, worauf warten: ab ins Kulturhaus. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr, Einlass ist ab 13 Uhr möglich.

Von Thorsten Erdmann und Almut Jaekel