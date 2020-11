Grimmen

Gefegt, gesaugt, gewischt und aufgeräumt wurde am Donnerstagvormittag in Grimmens Stadtkirche St. Marien: Mehr als zehn Helfer rückten dem Staub zu Leibe.

Besonders schmutzig war es vor diesem Kirchenputz aufgrund der Fenstersanierung in den zurückliegenden Monaten, die nun abgeschlossen wird. Insgesamt mehr als 500000 Euro wurden investiert, berichtet Pastor Wolfgang Schmidt.

Festgottesdienst wird verschoben

Ursprünglich sollte ein Festgottesdienst am Sonntag aus diesem feierlichen Grund stattfinden. Der wird wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen verschoben – auf den 2. Mai 2021. Am Sonntag gibt es lediglich einen üblichen Gottesdienst in der Marienkirche.

Gesamtes Praxisteam rückt an

Damit dessen Besucher und auch die während der Advents- und Weihnachtszeit eine schöne, saubere Kirche vorfinden, waren die Helfer angerückt. Unter ihnen ist auch Zahnärztin Anja Schwarz und ihr gesamtes Team. „Wir schließen nach einem morgendlichen Schmerzdienst die Praxis, um alle hier helfen zu können“, erzählt Anja Schwarz.

Von Almut Jaekel