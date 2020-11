Grimmen

Ganz schmal war Mitte der 50-Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Einmündung der Friedrichstraße in Grimmen in die Greifswalder Straße. „Maximal 8,50 Meter breit war die Fahrbahn, der Abstand der gegenüberliegenden Häuser höchstens zehn Meter“, sagt Eberhard Brohmer. Der Senior muss es wissen, zeichnete er doch 1956 den Grimmener Wasserturm inklusive des Greifswalder Tors aus Sicht der Friedrichstraße.

Enge der Straße kaum bekannt

„Solch eine Sicht auf Tor und Wasserturm kenne ich sonst nicht, auch kein Foto, das die Enge der Straße damals zeigt“, sagt Brohmer, der seine Federzeichnung anschließend kolorierte, und die jetzt sein Wohnzimmer schmückt.

Auch in anderen Zimmern seiner Wohnung, in der er mit seiner Frau lebt, sind Bilder und Zeichnungen von ihm zu sehen. „Gezeichnet und gemalt habe ich eigentlich schon immer“, erzählt er. Als er zur Schule in Abtshagen ging und zu dieser Zeit ein Zeichenlehrer fehlte, sei er vom damaligen Schulleiter aufgefordert worden, einen Zeichenzirkel für jüngere Schüler zu gründen und ihnen die Grundlagen zu vermitteln.

Als Dekorateur in Grimmen bekannt

Später begann Eberhard Brohmer eine Lehre zum Dekorateur bei der Handelsorganisation (HO) in Grimmen. Und war dann mit seiner Kreativität und Zeichenkünsten bald für sämtliche Schaufensterdekorationen und auch für die Bühnengestaltung in den verschiedenen Sälen in der Kreisstadt zuständig. Im Kulturhaus zierte lange ein Vorhang in den Maßen zwölf mal fünf Meter die Bühne mit vielen Wahrzeichen der Stadt.

Als OZ-Fotograf unterwegs

Verschiedene Bilder der Grimmener Kirche, der drei Stadttore und vom Rathaus sind außerdem von ihm entstanden. Als jüngstes Werk malte er großformatig das Segelschulschiff „Greif“. Eine weitere Passion des 85-Jährigen ist das Fotografieren. Viele Jahre arbeite er nach seiner Tätigkeit bei der HO, die nach 1990 aufgelöst wurde, als freier Fotograf für die Grimmener OZ-Lokalredaktion.

Von Almut Jaekel