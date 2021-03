Grimmen

Ab Mittwoch sollen Kunden Termine bei Friseuren, Kosmetikern und Tätowierern nur mit einem negativen COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis wahrnehmen. Diese Vorgabe hinterlässt bei Kunden und Salon- und Studiobetreibern in Grimmen einige Fragezeichen. Wie sollen Selbsttests auf Aktualität und Zugehörigkeit der Testperson kontrolliert werden?

Die Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern besagt: „Die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen ist nur für solche Kundinnen oder Kunden zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis verfügen; tagesaktuell ist ein Test, wenn dieser vor maximal 24 Stunden vorgenommen wurde und noch geeignet ist, den Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion zu führen.“

Im Friseursalon von Petra Riesner hält sich die Begeisterung über die Verordnung in Grenzen. „Ich finde das nicht gut. Wie sollen die Kunden das machen“, sagt Geschäftsführerin Petra Riesner. „Viele Kunden rufen an und wollen von uns wissen, wie und wo sie sich testen lassen können und wie das Prozedere ablaufen soll“, so Riesner weiter.

„Wer kann mir denn sagen, wer den Selbsttest gemacht hat?“

Das Testen sei im Salon unter den Kollegen schon bekannt, denn auch die Friseure testen sich zweimal in der Woche. „Wenn die Kunden das negative gültige Ergebnis aus dem Testzentrum mitbringen, ist alles schön und einfach. Aber Montagmorgen um acht Uhr geht das ja gar nicht, da kann man sich vorher nirgends testen lassen“, erklärt Riesner. Dann würde es nicht anders gehen als mit Hilfe eines Selbsttests.

„Wer kann mir denn sagen, wer den gemacht hat? Ob das wirklich auch noch gültig und von dem Kunden selbst ist? Wie sollen das denn die Kunden beweisen?“ fragt sich Riesner. Die Kunden sollen deshalb vor Ort den Test selbst durchführen können. Nur die Wartezeit und das Risiko machen es den Friseuren nicht einfach. „Nach 15 Minuten kommt das Ergebnis, das bringt uns zeitlich auch in Verzug und wenn das positiv ist, sind wir die ersten Kontaktpersonen“, betont die Friseurin. „Ich weiß nicht, was das noch alles werden soll. Aber die Hauptsache ist, die machen uns den Laden nicht zu.“

„Selbsttests kann ich nicht akzeptieren“

Im Salon von Ellen Küther gab es am Dienstag keine Probleme. „Wir hatten heute schon Kunden mit negativem Schnelltest-Ergebnis auf dem Stuhl. Dabei gilt das erst am Mittwoch. Trotzdem läuft das reibungslos und ohne Theater“, sagt Ellen Küther, Inhaberin des gleichnamigen Friseursalons. „Wir können uns hier nicht hinstellen und Tests mit den Kunden machen. Das geht aus hygienischen Gründen auch nicht“, erklärt die Inhaberin. „Selbsttests kann ich nicht akzeptieren, das ist schwer nachzuweisen. Wir haben die Kunden informiert und die machen das mit. Wir sind schon gut eingespielt“, sagt Küther.

Bei Kosmetikerin Madlen Hellenbach klingelte das Telefon am Dienstag ununterbrochen. „Die Kunden fragen: Wie ist das? Woher bekomme ich einen Test und wo kann ich mich testen lassen?“, erklärt Hellenbach. Auch die Kosmetikerin kann mit den Vorgaben nicht konkret arbeiten. „Ich habe da meine Bedenken. Das kommt mir leider nicht ganz durchdacht vor“, so Hellenbach weiter.

Die Selbsttests kann sie nur unter ihrer Beobachtung annehmen. „Damit kann so viel Unfug getrieben werden. Vor dem Laden können die Kunden einen Selbsttest machen, aber das kann ja auch nicht der richtige Weg sein“, sagt die Kosmetikerin. Termine wurden bei ihr bereits abgesagt, weil der Besuch ihres Salons zu umständlich wird. „Für die Kunden ist der Werdegang auch anstrengend. Dieses Hin und Her wollen auch nicht alle mitmachen“, erklärt Hellenbach.

Auch beim Grimmener Tätowierer kamen Absagen

„Wir haben schon einige Absagen bekommen. Für einige unserer Kunden sind die neuen Regelungen, nach deren Aussagen, einfach schwer umsetzbar“, erklärt Grimmens Tätowierer Paul Riotté. Lange kämpfte die Branche dafür, ihrer Arbeit wieder nachgehen zu können. „Nun werden wir auch diese erneuten Bestimmungen versuchen umzusetzen“, sagt der Körperkünstler. Konkret bedeutet dies, dass in dem Studio vor Betreten der Räumlichkeiten ein negatives Testergebnis vorgelegt werden muss. „Dieses wird dann von uns in den Akten des jeweiligen Kunden abgeheftet“, erklärt er und meint: „Es war mal wieder ein Schnellstart der Regierung, und die Voraussetzungen für eine unkomplizierte Umsetzung sind oftmals nicht gegeben.“

Von Raik Mielke und Christin Assmann