Im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch im Grimmener Kursana-Domizil sind jetzt fünf Personen verstorben. „Gegenwärtig sind dort Stand Mittwoch 47 Menschen infiziert“, sagt Michaela Mehls, Kursana-Pressesprecherin. Die aktuellen Fälle betreffen 31 Bewohnerinnen und Bewohner, außerdem gibt es 16 Fälle beim medizinischen Personal, informiert Mehls weiter.

Das Gesundheitsamt beim Landkreis Vorpommern-Rügen zählt seit dem 18. Dezember insgesamt 54 positiv Getestete in der Pflegeeinrichtung, informiert Stefanie Skock, Pressesprecherin beim Landkreis Vorpommern-Rügen. Zwei der Infizierten sind demnach bereits genesen.

Grimmener Umland kaum betroffen

Im Umland von Grimmen gebe es weitere zehn Corona-Fälle, berichtet Stefanie Skock auf Nachfrage. Ob diese im Zusammenhang mit dem Ausbruch im Pflegeheim stehen, sei nicht bekannt. Die Zahl deute aber darauf hin, dass sich das Geschehen vorrangig auf das Altenpflegeheim konzentriert.

Fest stehen nach den Aussagen aus dem Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen auch zwei Indexfälle, also die Erstinfizierten in diesem Zusammenhang. Skock: „Wir wissen also, wie das Virus in das Heim gelangt ist.“ Auskünfte dazu gebe es aber aus Gründen des Personenschutzes nicht.

Verstorbene mit Vorerkrankungen

Von den fünf Verstorbenen starb einer im Krankenhaus, vier verstarben in der Einrichtung selbst. Fünf weitere Menschen werden derzeit in Kliniken benachbarter Städte von Grimmen stationär behandelt. „Diese Zahlen zeigen wieder, wie dramatisch sich Infektionen in Pflegeeinrichtungen entwickeln können und wie wichtig der Schutz dieser alten Menschen ist“, betont Stefanie Skock. Die Verstorbenen seien alle betagte Menschen mit schweren Vorerkrankungen, teilt Michaela Mehls, Kursana-Pressesprecherin mit. Sie seien positiv getestet und somit mit Corona gestorben.

Von den 31 positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohnern würden nicht alle Krankheitssymptome zeigen, erläutert Mehls die Situation vor Ort: „Manche sind gar nicht erkrankt, andere zeigen nur leichte Symptome.“ Aber es gebe eben auch Schwerkranke.

Heim konsequent für Besucher geschlossen

Seit dem 18. Dezember – zu diesem Zeitpunkt gab es den ersten Corona-Fall im Grimmener Kursana-Seniorendomizil – ist das Pflegeheim in der Bahnhofstraße für Besucher konsequent geschlossen. „Alle vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Hygienemaßnahmen werden umgesetzt“, sagt die Kursana-Sprecherin. Damit soll die Ausbreitung im Heim mit seinen 110 vollstationären Plätzen in vier Wohnbereichen verhindert werden.

Zumindest teilweise ist das im Haus bisher gelungen: Die positiv Getesteten gehören alle zu einem Wohnbereich. „Und wir tun alles dafür, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Hoffentlich klappt das“, wünscht sich die Direktorin der Einrichtung, Irene Salomo. Dieser besondere Wohnbereich ist jetzt natürlich unter Quarantäne gestellt. Alle Bewohner werden dort versorgt, alle Mitarbeiter im Haus tragen volle Schutzkleidung, inklusive der FFP2-Masken, berichtet Michaela Mehls.

Versorgung sichergestellt

Flächendesinfektion in kurzen Zyklen, Corona-Volltests (PCR-Tests) und regelmäßige Schnelltests als Hinweisgeber gehören außerdem dazu, informiert die Kursana-Pressesprecherin. „Alle Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen und dem Heimbeirat. Wir arbeiten da wirklich gut und eng zusammen“, ergänzt sie.

Die positiv getesteten Mitarbeiter seien derzeit in häuslicher Quarantäne. „Aber die Versorgung und Betreuung unserer Bewohner ist trotzdem zu jeder Zeit sichergestellt“, betont Mehls. Das gesamte Grimmener Team sei mit vollem Einsatz und mit viel Zuwendung für die ihnen anvertrauten Menschen dabei.

